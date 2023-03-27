Футболисты барнаульского "Динамо" выиграли и проиграли в Краснодарском крае

На южном сборе алтайские спортсмены проведут ещё несколько матчей

27 марта 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты "Динамо Барнаула" выиграли, а затем проиграли в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Команда Олега Яковлева продолжает подготовку к возобновлению первенства России в Крымске, и минувшие выходные барнаульцы провели на сборе два контрольных матча.

В субботу динамовцы разгромили любительский клуб "Сопка Героев" из Крымского района со счётом 6:2. Дубль у барнаульцев оформил Максим Ерусланов. По одному точному удару на счету Артёма Яркина, Владимира Завьялова, Алексея Гришакова и Егора Никифоренко, с пенальти.

Затем спортсмены потерпели поражение от ФК "Краснодар", который занимает восьмое место в РПЛ, с результатом 0:3. Встреча прошла на одном из стадионов академии южан в закрытом режиме по просьбе руководства "Краснодара", поэтому прямую трансляцию не организовали. Авторами голов в ворота "Динамо" стали Никита Кривцов, а также опытный колумбиец Джон Кордоба и 20-летний нигериец Олакунле Олусегун.

На южном сборе барнаульцы проведут ещё несколько матчей. Домой "Динамо" вернётся в следующий вторник, 4 апреля. А первый матч весенней части первенства страны барнаульцы проведут 13 апреля на выезде против ижевского "Зенита".