Глава Минспорта раскритиковал Валерия Карпина за слова о сборной России
Специалист ранее заявил, что он не держится за своё место в национальной команде
26 марта 2023, 21:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Глава Минспорта России Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера национальной сборной Валерия Карпина о том, что он не держится за своё рабочее место. Слова Матыцина приводит ТАСС.
Министр заявил, что главный тренер является не только тем человеком, который учит игроков тактике, но также он является и лицом сборной. По словам Матыцина, слова Карпина могут напрямую повлиять на настроение игроков в предстоящих матчах.
"Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда. Поэтому надо чётко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе", – заявил Матыцин.
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