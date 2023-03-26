Глава Минспорта раскритиковал Валерия Карпина за слова о сборной России

Специалист ранее заявил, что он не держится за своё место в национальной команде

26 марта 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Минспорта России Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера национальной сборной Валерия Карпина о том, что он не держится за своё рабочее место. Слова Матыцина приводит ТАСС.

Министр заявил, что главный тренер является не только тем человеком, который учит игроков тактике, но также он является и лицом сборной. По словам Матыцина, слова Карпина могут напрямую повлиять на настроение игроков в предстоящих матчах.