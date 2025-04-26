Футболисты "Динамо-Барнаул" победили в первой домашней игре сезона

Матч завершился со счетом 3:1

26 апреля 2025, 21:07, ИА Амител

Фото: Terrace Grain / unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" победили в первой домашней игре сезона. Матч первенства России среди команд второй лиги Б против "Челябинска-2" состоялся 26 апреля на стадионе "Динамо".

По ходу встречи барнаульцам пришлось отыгрываться.

В середине первого тайма полузащитник челябинцев Никита Зырянов поразил ворота голкипера "Динамо" Максима Едапина. Через несколько минут нападающий барнаульцев Кирилл Могель с пенальти восстановил равновесие, а незадолго до свистка на перерыв он же вывел "Динамо" вперед, оформив дубль. Во втором тайме на 87-й минуте окончательный счет установил Артем Яркин.

В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу барнаульцев.

Следующий матч динамовцы проведут 4 мая на выезде против "Оренбурга-2".