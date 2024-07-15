Футболисты "Темпа" выиграли барнаульское дерби
Матч против "Полимера" завершился со счетом 2:0
15 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Футбольные ворота / Фото: unsplash.com
Футболисты "Темпа" выиграли первый матч четвертьфинала розыгрыша Кубка Сибири среди любительских команд против "Полимера".
Соревнования состоялись 14 июля на искусственном газоне спорткомплекса "Темп" и завершились победой хозяев со счетом 2:0.
Первый мяч в ворота "Полимера" уже на шестой минуте игры отправил капитан темповцев Никита Ворона, а в самой концовке встречи окончательный счет установил Никита Шибаев – 2:0.
Ответный матч состоится в эту пятницу, 19 июля, на стадионе "Полимер".
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