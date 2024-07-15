Футболисты "Темпа" выиграли барнаульское дерби

Матч против "Полимера" завершился со счетом 2:0

15 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Футбольные ворота / Фото: unsplash.com

Футболисты "Темпа" выиграли первый матч четвертьфинала розыгрыша Кубка Сибири среди любительских команд против "Полимера".

Соревнования состоялись 14 июля на искусственном газоне спорткомплекса "Темп" и завершились победой хозяев со счетом 2:0.

Первый мяч в ворота "Полимера" уже на шестой минуте игры отправил капитан темповцев Никита Ворона, а в самой концовке встречи окончательный счет установил Никита Шибаев – 2:0.

Ответный матч состоится в эту пятницу, 19 июля, на стадионе "Полимер".