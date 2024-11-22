Футболки "Крепкий Орешник" с Путиным распродали на маркетплейсе
Сейчас они сняты с продажи
22 ноября 2024, 20:59, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Футболки с изображением российского лидера Владимира Путина и надписью "Крепкий Орешник" распроданы и сняты с продажи на Ozon. Об этом сообщает "Регнум".
На странице продавца пропала возможность приобретения футболки, а рядом с каждым размером указано, что его "нет в наличии".
Напомним, что футболку заметили на Ozon 22 ноября. Ее дизайн выполнен в стиле афиши голливудского блокбастера "Крепкий орешек". Кроме Путина, там можно заметить фигуру президента США Джо Байдена. Продавец просил за такую футболку 1250 рублей и обещал доставить ее к 25 ноября.
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