Футболки "Крепкий Орешник" с Путиным распродали на маркетплейсе

Сейчас они сняты с продажи

22 ноября 2024, 20:59, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Футболки с изображением российского лидера Владимира Путина и надписью "Крепкий Орешник" распроданы и сняты с продажи на Ozon. Об этом сообщает "Регнум".

На странице продавца пропала возможность приобретения футболки, а рядом с каждым размером указано, что его "нет в наличии".

Напомним, что футболку заметили на Ozon 22 ноября. Ее дизайн выполнен в стиле афиши голливудского блокбастера "Крепкий орешек". Кроме Путина, там можно заметить фигуру президента США Джо Байдена. Продавец просил за такую футболку 1250 рублей и обещал доставить ее к 25 ноября.