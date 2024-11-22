Удар "Орешником" по заводу в Днепропетровске стал ответом на эскалацию

22 ноября 2024, 10:35, ИА Амител

Удар "Орешника" по военному заводу в Днепропетровске / Кадр из видео

Вооруженные силы России вечером 21 ноября нанесли удар по днепропетровскому оборонно-промышленному заводу "Южмаш" гиперзвуковой баллистической ракетой "Орешник". Президент Владимир Путин заявил, что испытание этой новинки – наш ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории Курской и Брянской областей. Насколько опасна ракета "Орешник", какие расстояния может преодолевать и могут ли ее перехватить системы ПВО, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что известно о новой гиперзвуковой баллистической ракете "Орешник"?

Данные об "Орешнике" засекречены, но кое-что все-таки удалось узнать. Это новейшая баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками. Всего за секунду она преодолевает расстояние до трех километров. Средняя дальность – от 1000 до 5500 километров. То есть может быть достигнута любая точка в Европе. С такими характеристиками у современных средств ПВО нет шансов на ее перехват, отметил в своем видеообращении по итогам успешного испытания "Орешника" президент России Владимир Путин.

Новейшая ракета несет "гроздь" из нескольких боевых блоков с разделяющимися головными частями для индивидуального наведения. Опубликованные в интернете записи с уличных камер зафиксировали шесть вертикальных прилетов по "Южмашу", при этом детонации не было. Можно предположить, что удар нанесли инертными снарядами – болванками. Несмотря на отсутствие взрывчатки, кинетическая энергия таких снарядов, входящих в атмосферу на сверхзвуковых скоростях, грозит значительными разрушениями, пишет РИА Новости.

Ракета может переносить ядерные боеголовки?

"Орешник" может использоваться с обычными и ядерными боеголовками. 21 ноября по Украине ударила ракета с безъядерным гиперзвуковым оснащением, подчеркнул Владимир Путин.

Почему ракету назвали "Орешником"?

Баллистической ракете дали название "Орешник", чтобы замаскировать истинное предназначение оружия на этапе разработки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

При этом он отметил, что в дальнейшем скрываться Россия не будет: о каждом ударе противник будет оповещен. Это необходимо для того, чтобы людей могли эвакуировать из зоны поражения, пишет lenta.ru.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, о планируемом пуске ракеты "Орешник" Россия предупредила США. Эту информацию наша страна передала за 30 минут до старта по линии Российского центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), сообщили "Ведомости".

Представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США уведомили о пуске ракеты. При этом она подчеркнула, что Америка, несмотря ни на что, продолжит поддержку Украины и направит ей новые пакеты военной помощи в оставшееся время работы администрации президента США Джо Байдена, пишет "Интерфакс".