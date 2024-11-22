Что известно о гиперзвуковой ракете "Орешник", которой Россия ударила по Украине?
Удар "Орешником" по заводу в Днепропетровске стал ответом на эскалацию
22 ноября 2024, 10:35, ИА Амител
Вооруженные силы России вечером 21 ноября нанесли удар по днепропетровскому оборонно-промышленному заводу "Южмаш" гиперзвуковой баллистической ракетой "Орешник". Президент Владимир Путин заявил, что испытание этой новинки – наш ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории Курской и Брянской областей. Насколько опасна ракета "Орешник", какие расстояния может преодолевать и могут ли ее перехватить системы ПВО, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что известно о новой гиперзвуковой баллистической ракете "Орешник"?
Данные об "Орешнике" засекречены, но кое-что все-таки удалось узнать. Это новейшая баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками. Всего за секунду она преодолевает расстояние до трех километров. Средняя дальность – от 1000 до 5500 километров. То есть может быть достигнута любая точка в Европе. С такими характеристиками у современных средств ПВО нет шансов на ее перехват, отметил в своем видеообращении по итогам успешного испытания "Орешника" президент России Владимир Путин.
Новейшая ракета несет "гроздь" из нескольких боевых блоков с разделяющимися головными частями для индивидуального наведения. Опубликованные в интернете записи с уличных камер зафиксировали шесть вертикальных прилетов по "Южмашу", при этом детонации не было. Можно предположить, что удар нанесли инертными снарядами – болванками. Несмотря на отсутствие взрывчатки, кинетическая энергия таких снарядов, входящих в атмосферу на сверхзвуковых скоростях, грозит значительными разрушениями, пишет РИА Новости.
Ракета может переносить ядерные боеголовки?
"Орешник" может использоваться с обычными и ядерными боеголовками. 21 ноября по Украине ударила ракета с безъядерным гиперзвуковым оснащением, подчеркнул Владимир Путин.
Почему ракету назвали "Орешником"?
Баллистической ракете дали название "Орешник", чтобы замаскировать истинное предназначение оружия на этапе разработки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
При этом он отметил, что в дальнейшем скрываться Россия не будет: о каждом ударе противник будет оповещен. Это необходимо для того, чтобы людей могли эвакуировать из зоны поражения, пишет lenta.ru.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, о планируемом пуске ракеты "Орешник" Россия предупредила США. Эту информацию наша страна передала за 30 минут до старта по линии Российского центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), сообщили "Ведомости".
Представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США уведомили о пуске ракеты. При этом она подчеркнула, что Америка, несмотря ни на что, продолжит поддержку Украины и направит ей новые пакеты военной помощи в оставшееся время работы администрации президента США Джо Байдена, пишет "Интерфакс".
11:30:36 22-11-2024
болванками --- без детонации, не очень понятно в чем разрушительная сила?
11:53:20 22-11-2024
Гость (11:30:36 22-11-2024) болванками --- без детонации, не очень понятно в чем разруши... Посмотри внимательно видео
14:13:54 22-11-2024
Гость (11:53:20 22-11-2024) Посмотри внимательно видео... Посмотрел, красиво, но не понял, как болванки дают такой световой эффект, похожий на ядерный гриб. Может монтаж
12:12:22 22-11-2024
Гость (11:30:36 22-11-2024) болванками --- без детонации, не очень понятно в чем разруши...
Очевидно же, что это было и испытание, и предупреждение. Цели уничтожить не было. Болванки просто имитировали по весу реальную возможную боевую часть.
13:52:42 22-11-2024
Гость (11:30:36 22-11-2024) болванками --- без детонации, не очень понятно в чем разруши... Школьный курс физики был успешно пропущен?
14:15:39 22-11-2024
Гость (13:52:42 22-11-2024) Школьный курс физики был успешно пропущен?... Ну намекни хотя бы в двух предложениях, как болванки без детонатора детонируют
14:25:33 22-11-2024
Гость (14:15:39 22-11-2024) Ну намекни хотя бы в двух предложениях, как болванки без дет... Если надо объяснять, то не стоит объяснять. Все равно не объяснишь, да и не поймут... Просто представь, что такое скорость 2-3 км в секунду и если эти 10-20 кг прилетят в твою халупу. За сим откланиваюсь.
14:42:13 22-11-2024
Гость (14:25:33 22-11-2024) Если надо объяснять, то не стоит объяснять. Все равно не объ... Все равно не объяснишь, да и не поймут --- смешно слился. Школьный курс физики был успешно пропущен?
15:47:53 22-11-2024
Гость (14:15:39 22-11-2024) Ну намекни хотя бы в двух предложениях, как болванки без дет... Написано было, что фугасно- осколочный заряд, потому так бабахнуло.
17:20:00 22-11-2024
Гость (14:15:39 22-11-2024) Ну намекни хотя бы в двух предложениях, как болванки без дет... Как метеорит без боеголовки детонирует?
14:26:47 22-11-2024
Гость (13:52:42 22-11-2024) Школьный курс физики был успешно пропущен?... Там 3 класса церковно-приходской. Он и слово то "физика" не слышал
14:43:22 22-11-2024
Гость (14:26:47 22-11-2024) Там 3 класса церковно-приходской. Он и слово то "физика" не ... Он и слово то "физика" не слышал --- ну и объяснишь, как болванки без детонатора детонируют или тоже сольешся?
14:29:43 22-11-2024
Слово кинитическая энергия - тебе че нибудь говорит?Когда метеорит или астероид упадет на землю - тут тоже самое,разрушительная сила.Сама ракета идет по балистической траектории - то есть входит в атмосферу со скоростью 10000 км в час
14:49:54 22-11-2024
Гость (14:29:43 22-11-2024) Слово кинитическая энергия - тебе че нибудь говорит?Когда ме... Ну ладно принимается, то есть световаой эффект появляется от трения об атмосферу. Но эффект ядерного гриба как то все равно смущает
14:41:32 22-11-2024
а скока стоит?
17:07:27 22-11-2024
вася (14:41:32 22-11-2024) а скока стоит?... Наверное по цене Южмаша
21:13:52 22-11-2024
А у нас вон мебельная фабрика сгорела в ноль и без всяких боеголовок. Сколько "Южмашей" на Украине? И почему они до сих пор не накрыты?
00:53:32 24-11-2024
Челябинский метеорит. Астероид вошел в атмосферу Земли на скорости 19 км/с (в десять раз быстрее пули, торможение в плотных слоях до 4 км/с) и на этой скорости взорвался на высоте 27—30 км. Вес самой большой части 500 кг. Ударная волна дважды обогнула планету, энергия взрыва составила 500 килотонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует 30 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму. Это взрыв на высоте 27 км.