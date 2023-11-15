Футбольный клуб "Динамо Барнаул" остался без главного тренера
По какой причине Олег Яковлев покинул команду — пока неизвестно
15 ноября 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: vk.com/dynamo_barnaul
Олег Яковлев покинул пост главного тренера ФК "Динамо Барнаул", сообщили на странице клуба во "ВКонтакте".
Причина ухода специалиста не называется. В "Динамо" поблагодарили Яковлева за совместную работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Яковлев возглавлял команду с июня 2022 года. В минувшем сезоне алтайские футболисты заняли седьмое место в дивизионе "Б" Второй лиги первенства России из девяти участников. В 16 матчах динамовцы одержали четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.
15:03:51 15-11-2023
Выигрывает- команда Проигрывает- тренер
15:26:59 15-11-2023
А зачем он им нужон. Можно и без тренера также играть.
15:28:56 15-11-2023
Скажите, а как Барнаульское Динамо с Омским Газмясом сыграли? Проиграли?
15:38:24 15-11-2023
В целом сезон - неудачный. Всё закономерно
16:32:25 15-11-2023
Ой бяда, как же теперь то будет. Ой что теперь на работе будет, зарплату наверно урежут.
17:31:03 15-11-2023
Если собственники ФК Динамо Барнаул кратно увеличат бюджет на пятилетнее обновление и развитие клуба то результат будет и соответственно доход акционерам. Все зависит от компетенций учредителей клуба. Ну а если не хваатает компетенций у собственников то клуб надо срочно продать и не мучится ни самим и ни мучить игроков и тем более болельщиков-покупателей. На такой перспективный "лакомый кусок" всегда найдется инвестор который не живет одним сезоном, а работает в долгую...
23:56:03 15-11-2023
Как же теперь в деревнях, а на заводах что теперь будет? Здравоохранение как, транспорт. Вот проблема так проблема.