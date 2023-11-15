Футбольный клуб "Динамо Барнаул" остался без главного тренера

По какой причине Олег Яковлев покинул команду — пока неизвестно

15 ноября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: vk.com/dynamo_barnaul

Олег Яковлев покинул пост главного тренера ФК "Динамо Барнаул", сообщили на странице клуба во "ВКонтакте".

Причина ухода специалиста не называется. В "Динамо" поблагодарили Яковлева за совместную работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Яковлев возглавлял команду с июня 2022 года. В минувшем сезоне алтайские футболисты заняли седьмое место в дивизионе "Б" Второй лиги первенства России из девяти участников. В 16 матчах динамовцы одержали четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.