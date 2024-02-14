Футуролог рассказал, почему "выращенное" в пробирке мясо станет популярным
По мнению эксперта, в будущем зеленый бизнес лишь укрепит свои позиции
14 февраля 2024, 10:15, ИА Амител
В ближайшие десятилетия зеленый бизнес только усилит свои позиции. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", так считает футуролог из Сколково Владимир Пирожков. По его словам, особую окупаемость будут иметь инновационные проекты – к ним он причислил в числе прочего и натуральные продукты, получаемые нестандартным образом.
"Экологически чистые продукты – это будет тренд. В Америке начали выпускать мясо любого животного – его печатают. Вы можете за две недели заказать мясо, например, черепахи или крокодила. Вам привезут черепашатинку, парочку килограммов, предположим, но черепахи [убито] не было", – сказал Пирожков.Эксперт обратил внимание, что животные, предназначенные для еды, потребляют слишком много ресурсов и производят парниковый газ в больших масштабах. Чтобы вырастить корову и отправить ее на убой, нужно примерно два года и 200 тонн воды. Для свиней процесс занимает около года, а для куриц – три месяца. Технологиями вырастить мясо можно быстрее.
Пирожков подчеркнул, что платить за подобные продукты в будущем придется немало, но другого выбора у людей не будет.
"Это запрос от поколения Y, Z и следующего за ним поколения альфа. Альфа – это малыши сейчас, они только начинаются, и они будут про экологию, потому что они точно гудрон не жевали в своей жизни, и им придется жить в мире, где экологически чистый продукт будет очень дорогой. Очень серьезная проблема – загрязнение окружающей среды, и для поколения Y, Z и альфа изменение климата становится реальной угрозой. Отказ от пластика, управление отходами, сохранение ресурсов, зеленая энергетика – для них уже не лозунг, для них это – условие выживания", – заключил футуролог.Отметим, что в экологических бизнес-проектах заинтересовано и государство. В РФ льготное финансирование через займы предусмотрено для тех, кто строит энергоэффективное жилье, расчищает водоемы, занимается улавливанием парникового газа из окружающей среды, утилизирует свалочный газ и получает из него энергию, а также на другие "зеленые" инициативы.
Например, в Алтайском крае на днях подписали соглашение о реализации в Барнауле федерального проекта "Чистый воздух". По этой программе к 2030 году планируется снизить загрязнение в атмосфере в два раза по сравнению с показателями 2020-го. Этого хотят достичь, сокращая выбросы от промышленных предприятий и транспорта, а также продолжая строить газовые котельные в краевой столице.
10:16:35 14-02-2024
Мяса в нем не будет, зато не будет и глистов.
10:42:18 14-02-2024
Гость (10:16:35 14-02-2024) Мяса в нем не будет, зато не будет и глистов. ... Глистами даже такое мясо заражается легко. Грязь никто не отменял.
10:30:05 14-02-2024
Нет уж , кушайте сами.Сейчас и так трудно на рынке выбрать хорошее мясо,все какое то не вкусное (говорят производственное).Приходится в деревню зв мясом и за курами ездить.
11:17:31 14-02-2024
Гость (10:30:05 14-02-2024) Нет уж , кушайте сами.Сейчас и так трудно на рынке выбрать х... Абсолютно согласен! Бред пишут про искусственное мясо!
11:38:39 14-02-2024
В Европе уже досыта наелись экологии и зелёной энергетики. Теперь нам эту дичь втирают! Погуглите книгу "Боевая экология"
11:43:05 14-02-2024
То есть будем заботиться о экологии, а на человека и его здоровье плевать, замечательная философия.
22:51:36 15-02-2024
Я за, я люблю мясо, но мне жалко животных.