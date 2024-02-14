Футуролог рассказал, почему "выращенное" в пробирке мясо станет популярным

По мнению эксперта, в будущем зеленый бизнес лишь укрепит свои позиции

14 февраля 2024, 10:15, ИА Амител

Кусок мяса / Фото: unsplash.com

В ближайшие десятилетия зеленый бизнес только усилит свои позиции. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", так считает футуролог из Сколково Владимир Пирожков. По его словам, особую окупаемость будут иметь инновационные проекты – к ним он причислил в числе прочего и натуральные продукты, получаемые нестандартным образом.

"Экологически чистые продукты – это будет тренд. В Америке начали выпускать мясо любого животного – его печатают. Вы можете за две недели заказать мясо, например, черепахи или крокодила. Вам привезут черепашатинку, парочку килограммов, предположим, но черепахи [убито] не было", – сказал Пирожков.Эксперт обратил внимание, что животные, предназначенные для еды, потребляют слишком много ресурсов и производят парниковый газ в больших масштабах. Чтобы вырастить корову и отправить ее на убой, нужно примерно два года и 200 тонн воды. Для свиней процесс занимает около года, а для куриц – три месяца. Технологиями вырастить мясо можно быстрее.

Пирожков подчеркнул, что платить за подобные продукты в будущем придется немало, но другого выбора у людей не будет.

"Это запрос от поколения Y, Z и следующего за ним поколения альфа. Альфа – это малыши сейчас, они только начинаются, и они будут про экологию, потому что они точно гудрон не жевали в своей жизни, и им придется жить в мире, где экологически чистый продукт будет очень дорогой. Очень серьезная проблема – загрязнение окружающей среды, и для поколения Y, Z и альфа изменение климата становится реальной угрозой. Отказ от пластика, управление отходами, сохранение ресурсов, зеленая энергетика – для них уже не лозунг, для них это – условие выживания", – заключил футуролог.Отметим, что в экологических бизнес-проектах заинтересовано и государство. В РФ льготное финансирование через займы предусмотрено для тех, кто строит энергоэффективное жилье, расчищает водоемы, занимается улавливанием парникового газа из окружающей среды, утилизирует свалочный газ и получает из него энергию, а также на другие "зеленые" инициативы.

Например, в Алтайском крае на днях подписали соглашение о реализации в Барнауле федерального проекта "Чистый воздух". По этой программе к 2030 году планируется снизить загрязнение в атмосфере в два раза по сравнению с показателями 2020-го. Этого хотят достичь, сокращая выбросы от промышленных предприятий и транспорта, а также продолжая строить газовые котельные в краевой столице.