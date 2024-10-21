Гаджеты с кнопками скоро вытеснят сенсорные экраны

Мода на физические элементы управления возвращается в технику

21 октября 2024, 22:40, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/952828

Физические элементы управления электронными устройствами могут стать более востребованными, чем сенсорные дисплеи. Об этом сообщает Wall Street Journal.

"Компании на протяжении почти двух десятилетий стремились добавить как можно больше функций в сенсорные дисплеи. Однако теперь кнопки, переключатели, ползунки и другие физические элементы управления возвращаются в транспортные средства, бытовую технику и персональные электронные устройства", – отмечается в материале.

Автор статьи считает, что современные компании заново открывают для пользователей возможности кнопочного управления и переосмысливают их использование во всех устройствах – от электронных книг и мобильных телефонов до индукционных плит. Эксперт связывает эту тенденцию с тем, что такое управление проще в использовании, более осязаемо и позволяет управлять устройством, не глядя на экран.