НОВОСТИОбщество

Гаджеты с кнопками скоро вытеснят сенсорные экраны

Мода на физические элементы управления возвращается в технику

21 октября 2024, 22:40, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/952828
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/952828

Физические элементы управления электронными устройствами могут стать более востребованными, чем сенсорные дисплеи. Об этом сообщает Wall Street Journal.

"Компании на протяжении почти двух десятилетий стремились добавить как можно больше функций в сенсорные дисплеи. Однако теперь кнопки, переключатели, ползунки и другие физические элементы управления возвращаются в транспортные средства, бытовую технику и персональные электронные устройства", – отмечается в материале.

Автор статьи считает, что современные компании заново открывают для пользователей возможности кнопочного управления и переосмысливают их использование во всех устройствах – от электронных книг и мобильных телефонов до индукционных плит. Эксперт связывает эту тенденцию с тем, что такое управление проще в использовании, более осязаемо и позволяет управлять устройством, не глядя на экран.

Гаджеты

Комментарии 6

Avatar Picture
Денис

00:11:28 22-10-2024

Может и раскладушки маленькие вернут, как в 2005 году???

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:03:28 22-10-2024

Денис (00:11:28 22-10-2024) Может и раскладушки маленькие вернут, как в 2005 году???... они никуда и не уходили, на алиху заходи, там рэйзер продается и все остальные.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:02 22-10-2024

Денис (00:11:28 22-10-2024) Может и раскладушки маленькие вернут, как в 2005 году???... У меня в коробочке лежит.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

00:56:07 22-10-2024

Это брехня.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
айфон 11

07:34:53 22-10-2024

бабушки будут рады, да и то с кнопочными будут возмущаться

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:21:05 22-10-2024

Кнопка вряд ли везде вытеснит сенсор,но часть сенсоров имеет смысл заменить на кнопки, особенно это касается современных авто.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров