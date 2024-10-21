Гаджеты с кнопками скоро вытеснят сенсорные экраны
Мода на физические элементы управления возвращается в технику
21 октября 2024, 22:40, ИА Амител
Физические элементы управления электронными устройствами могут стать более востребованными, чем сенсорные дисплеи. Об этом сообщает Wall Street Journal.
"Компании на протяжении почти двух десятилетий стремились добавить как можно больше функций в сенсорные дисплеи. Однако теперь кнопки, переключатели, ползунки и другие физические элементы управления возвращаются в транспортные средства, бытовую технику и персональные электронные устройства", – отмечается в материале.
Автор статьи считает, что современные компании заново открывают для пользователей возможности кнопочного управления и переосмысливают их использование во всех устройствах – от электронных книг и мобильных телефонов до индукционных плит. Эксперт связывает эту тенденцию с тем, что такое управление проще в использовании, более осязаемо и позволяет управлять устройством, не глядя на экран.
00:11:28 22-10-2024
Может и раскладушки маленькие вернут, как в 2005 году???
08:03:28 22-10-2024
Денис (00:11:28 22-10-2024) Может и раскладушки маленькие вернут, как в 2005 году???... они никуда и не уходили, на алиху заходи, там рэйзер продается и все остальные.
08:31:02 22-10-2024
Денис (00:11:28 22-10-2024) Может и раскладушки маленькие вернут, как в 2005 году???... У меня в коробочке лежит.
00:56:07 22-10-2024
Это брехня.
07:34:53 22-10-2024
бабушки будут рады, да и то с кнопочными будут возмущаться
09:21:05 22-10-2024
Кнопка вряд ли везде вытеснит сенсор,но часть сенсоров имеет смысл заменить на кнопки, особенно это касается современных авто.