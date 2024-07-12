Гараж для хранения катеров построят в Барнауле недалеко от парка "Изумрудный"
Проект рассмотрели на заседании градсовета
12 июля 2024, 07:00, ИА Амител
Здание для хранения автотранспорта построят по адресу улица Сизова, 3, в Барнауле – неподалеку от парка "Изумрудный". Проект рассмотрели 11 июля на заседании градсовета. Предполагается, что в здании будут хранить не только автомобили, но и катера.
Каким будет объект?
Проект рассматривали уже во второй раз. Эскизы разработала мастерская "АртПроект" для компании Nord, которая занимается оптовой продажей сельскохозяйственных продуктов.
В первом архитекторам не понравилась компоновка здания, а также идея окружить его глухим забором. Тогда же эксперты сделали проектировщикам замечания относительно компоновки объекта. Например, Александр Деринг отметил, что он словно сбит из множества разных элементов и предложил сделать его более простым и лаконичным.
В итоге на новом заседании градсовета представили обновленный проект здания. Если изначально планировалось, что собственник разместит внутри не только гараж, но и административные помещения, то в новом варианте он оставил место только для хранения транспорта. В том числе и катеров.
Общая площадь здания – 263 квадратных метра, что составляет 42,5% от застройки. Фасад будет лаконичным, в скандинавском стиле.
Что сказали о проекте архитекторы?
В целом у экспертов не возникло вопросов к проектировщикам. Члены градсовета поинтересовались, можно ли было вынести здание ближе к улице Сизова, но сделать это из-за правил пожарной безопасности невозможно: рядом стоят несколько деревянных домов.
В итоге проект приняли.
08:59:35 12-07-2024
это на месте частного дома? и сколько же катеров там сможет уместиться? два? три? тоже мне событие. стоит ли засорять ленту такими новостями? и про бред депутата Милонова уже тоже надоело
11:02:33 12-07-2024
мечтатель (08:59:35 12-07-2024) это на месте частного дома? и сколько же катеров там сможет ... сегодня от милонова нет ничего. пока.
с нетерпением ждем. начинать уже беспокоиться?