Градсовет запретил строить гараж на улице в Барнауле, где отсутствуют тротуары
Проект гаражного комплекса представили 13 июня на заседании градсовета города
15 июня 2024, 07:05, ИА Амител
Градостроительный совет Барнаула на заседании 13 июня не разрешил построить небольшой гаражный комплекс на несколько автомобилей на улице Путейской, 32.
Согласно проекту, на земельном участке площадью 638 квадратных метров планируется построят здание. Его площадь – 160 квадратных метров. Один из этажей объекта отдадут под магазин, а второй – под гараж. Там смогут размещать три автомобиля.
Члены градсовета поинтересовались, как гараж сможет "вписаться" в окружающую застройку. Вокруг – сплошные одноэтажные здания. В частности, архитектор Александр Деринг поинтересовался, как будут подъезжать к магазину автомобили и передвигаться пешеходы. Тем более что комплекс будет слегка выходить за границы красной линии.
Выяснилось, что на улице Путейской вообще нет тротуаров и люди вынуждены ходить на свой страх и риск по проезжей части. Проект отправили на доработку. Авторам предстоит подумать, как сделать комплекс еще более удобным для жителей соседних домов.
09:13:39 15-06-2024
В этом отказе не устроило двухэтажное здание в одноэтажном микрорайоне и отсутствие запланированного тротуара. А в случае с горбатым зданием, планируемом вместо ЦУМа - так там 18 этажная свечка среди 5-ти этажек и полное отсутствие пешеходной зоны и зоны для стоянки автомобилей. И что еще обсуждают?????
12:51:59 15-06-2024
Андрей (09:13:39 15-06-2024) В этом отказе не устроило двухэтажное здание в одноэтажном м... И не только. Этот град совет единоглассно одобрил точечную застройку многоэтажкой на пл. Октября за хкдожественым музеем. Кто не видел еще эту дикость посмотрите новость здесь в амике пару дней назад...
14:31:46 15-06-2024
Надо как-то в этот худсовет на кривой козе! Видать славно прибарахлятся.
19:31:50 15-06-2024
А они вообще чего-то решают?