Гараж вспыхнул в центре Барнаула из-за неосторожности хозяина

Обошлось без пострадавших

05 января 2025, 10:46, ИА Амител

Огонь, пожар, пламя / Фото: pixabay.com

В Барнауле днем 4 января произошел пожар в частном гараже. Об этом сообщает МЧС Алтайского края. Возгорание успешно ликвидировали, пострадавших нет.

Как сообщили в ведомстве, вспыхнувшая постройка находится на ул. Анатолия.

"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – говорится в сообщении. К слову, это был единственный пожар, который произошел в Барнауле 4 января. А вот всего по краю их было девять, семь из которых – в жилых домах.

Напомним, в течение 2024 года при пожарах в Алтайском крае погибло более 150 человек. В МЧС отмечают, что и возгораний, и жертв в регионе с годами становится меньше.