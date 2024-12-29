Более 150 человек погибло при пожарах в Алтайском крае в 2024 году

В регионе произошло порядка девяти тысяч пожаров, из которых сотрудники МЧС спасли 600 человек

29 декабря 2024, 08:35, ИА Амител

Пожар на складе в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За неполный 2024 год в Алтайском крае уже произошло более девяти тысяч пожаров. В них погибло свыше 150 человек, спасено около 600. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Основные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления и неисправность электрооборудования.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров снизилось на 20%. Также снизилось количество погибших и травмированных. И это не случайность, а результат активной профилактической работы и оперативного реагирования наших специалистов. За каждой цифрой стоит круглосуточный труд пожарных, спасателей, психологов", – отмечают в ведомстве.

Самые крупные ЧП произошли в Барнауле. Так, 29 сентября 89 пожарных боролись с огнем, который охватил здание мебельной фабрики на улице Попова. Его тушение осложняла неудобная планировка строения и большое количество различных горючих материалов в нем. Сотрудники МЧС, рискуя своей жизнью, не дали перекинуться пламени на соседние объекты, а также на емкости с горюче-смазочными материалами.

Еще один страшный пожар произошел в краевой столице 12 декабря в проезде 9-м Заводском. Здесь в складских помещениях вспыхнула полимерная продукция и сырье для его производства, упаковочный материал, горюче-смазочные материалы. Площадь пожара на момент его ликвидации составила порядка трех тысяч квадратных метров. В МЧС отмечают, что к его развитию до таких крупных масштабов привело позднее обнаружение возгорания и отсутствие автоматической пожарной сигнализации.

"В тушении было задействовано 22 единицы основной техники и 84 человека личного состава. Сложная планировка, наличие ГСМ, угроза порыва высоковольтной линии электропередачи, сильный ветер, высокая температура и выделение токсичных материалов – все эти факторы осложняли нашу работу. Но благодаря грамотным действиям бойцов удалось не допустить перехода огня на торгово-производственное здание", – рассказали в МЧС.

За мужество и героизм, проявленные при тушении пожаров, спасение людей, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, в 2024 году ведомственными медалями МЧС России награждены 86 человек личного состава. В том числе 18 человек – медалью "За спасение на пожаре", 32 – медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", 36 – нагрудным знаком "Участнику ликвидации последствий ЧС".