Гаражный вопрос. Что изменилось в регистрации права на машино-место в паркингах?

Для оформления машино-места в собственность больше не нужно проводить общее собрание жильцов

23 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Подземная парковка / Фото: unsplash.com/ Kenny Eliason

Автовладельцам станет проще стать единоличным владельцем машино-места в паркинге, который находился в общедолевой собственности. Для этого даже не придется собирать согласие других дольщиков. Достаточно будет опубликовать извещение о предстоящем выделе доли, предварительно провести кадастровые работы и оформить техплан машино-места с описанием его границ. Такие поправки в Гражданский кодекс ввел ФЗ № 403, который вступил в силу 4 декабря 2024 года. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.

"Упрощение – в том, что больше не придется собирать всех собственников. Если человек решил выделить свое машино-место в личную собственность, достаточно разместить информацию об этом на подъезде или на этой парковке. В извещении требуется указать реквизиты кадастрового инженера, который эти претензии примет. Если в течение месяца возражения от других собственников не поступают, можно подавать документы в Росреестр. Мы проводим кадастровый учет и регистрацию права гражданина на это машино-место", – объяснила Елена Бандурова.

Она добавила: если по новому порядку от других совладельцев паркинга возражения все-таки поступят, вопрос будет решаться проведением собрания с несогласными соседями или в судебном порядке. В Росреестре считают, что единоличному собственнику машино-места проще передавать его по наследству, оформлять сделки купли-продажи и в целом распоряжаться недвижимостью, вне зависимости от воли соседей.