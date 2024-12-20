Садоводов будут штрафовать, если они за три года не освоят свои земельные участки
С 1 марта в силу вступит закон, который дает собственникам земель в населенных пунктах, а также владельцам садов и огородов на освоение участка три года с момента покупки
20 декабря 2024, 10:40, ИА Амител
Владельцев земельных участков обяжут осваивать их в течение трех лет с момента оформления в собственность. Такое требование вводит новый Федеральный закон № 307, который вступит в силу с 1 марта 2025 года. И распространяться он будет не только на земли в черте населенных пунктов, но и в СНТ. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Елена Саулина.
"К нам поступает много обращений от граждан, которые жалуются на брошенные земельные участки. Они зарастают, возникает угроза возгорания и, как следствие, причинение ущерба имуществу соседей. Кроме того, на смежные участки летят семена сорной растительности, в том числе опасного борщевика. Теперь в законодательстве будут закреплены сроки освоения земельных участков и признаки их неиспользования", – говорит Елена Саулина.
По каким признакам будут определять, используется участок или нет?
Признаки неиспользования земельных участков и перечень мероприятий по их освоению определит правительство Российской Федерации. Сейчас проекты постановлений размещены на федеральном портале проектов нормативных актов, но еще не утверждены. Предполагается, что освоение земельного участка будет включать в себя его освобождение от мусора, лишних деревьев и сорняков, осушение территории или увлажнение (в зависимости от ее состояния) и рекультивацию. Допустим, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, то владельцу нужно подготовить его для строительства дома. Такие мероприятия нужно будет провести, чтобы избежать возможных проблем с контрольно-надзорными органами.
"Брошенных участков по Алтайскому краю немало. За 11 месяцев 2024 года инспекторы государственного земельного надзора Росреестра выявили порядка полутора тысяч нарушений, связанных с неиспользованием земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, садоводства и огородничества. Таким лицам мы уже направили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и обратили их внимание на то, что с 1 марта за нарушения возможна ответственность", – отметила Елена Саулина.
Спикер добавила, что обязанность осваивать землю и санкции за нарушение были и раньше, однако само понятие освоения и его сроки в законодательстве отсутствовали. Из-за этого председатели СНТ и соседи не могли принудить недобросовестных собственников к использованию земли. Но с 2025 года лиц, которые владеют земельным участком, но его не используют, станет возможным привлечь к ответственности по части 3 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях.
И какие будут штрафы?
Размеры штрафов зависят от кадастровой стоимости земельного участка. Если она установлена, штраф составит:
• для граждан – от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. руб.;
• для должностных лиц – от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, но не менее 50 тыс. руб.;
• для юридически лиц – от 3 до 5% кадастровой стоимости, но не менее 400 тыс. руб.
При отсутствии кадастровой стоимости:
• для граждан – от 20 до 50 тыс. руб.;
• для должностных лиц – от 50 тыс. руб.;
• для юридических лиц – от 400 до 700 тыс. руб.
10:43:28 20-12-2024
о. новая волна штрафов подъезжает
10:45:39 20-12-2024
Аллилуйя!
12:05:28 20-12-2024
Гость (10:45:39 20-12-2024) Аллилуйя!... Кто такая Алилуя?
10:53:33 20-12-2024
садоводы эти... понаберут колымаг и шастают - то туда, то сюда, дороги занимают.
купил себе кило картошки и ведро моркошки в МРа - и сиди смирно на 12 этаже. так нет!
10:59:04 20-12-2024
Наконец-то, хоть одна хорошая мысль у них появилась!!!
11:11:51 20-12-2024
Отлично. У нас на садоводстве мужик купил участок. и стоит он уже два года . Хозяин два раз за все время приехал. Шашлык на этой помойке пожарил. Траву не выкашивает. Она там в человеческий рост. Одна искра - и привет- пожар. Может штрафанут его.
11:18:08 20-12-2024
Гость (11:11:51 20-12-2024) Отлично. У нас на садоводстве мужик купил участок. и стоит ... Может и штрафанут. Только трава и дальше будет расти.
11:58:59 20-12-2024
Гость (11:11:51 20-12-2024) Отлично. У нас на садоводстве мужик купил участок. и стоит ... может заболел, мало ли что случилось!
14:57:35 20-12-2024
Гость (11:58:59 20-12-2024) может заболел, мало ли что случилось! ... Так продай! С чего соседи-то страдать должны?
18:52:59 20-12-2024
Гость (14:57:35 20-12-2024) Так продай! С чего соседи-то страдать должны?... вы прям страдаете до крови? нечем заняться что-ли?!
18:52:25 20-12-2024
Гость (11:11:51 20-12-2024) Отлично. У нас на садоводстве мужик купил участок. и стоит ... ну у вас есть Правление? председателю пишите жалобу
12:27:59 22-12-2024
Гость (18:52:25 20-12-2024) ну у вас есть Правление? председателю пишите жалобу... Председатель прийдет траву выкосит?
11:24:57 20-12-2024
ну теперь раздолье для бдительных и неравнодушных граждан и прибыток государству.
14:59:44 20-12-2024
Гость (11:24:57 20-12-2024) ну теперь раздолье для бдительных и неравнодушных граждан и ... А что, только всяким пофигистам, бездельникам и прочему сброду должно быть раздолье?
12:38:23 22-12-2024
Гость (14:59:44 20-12-2024) А что, только всяким пофигистам, бездельникам и прочему сбро... Сам ты сброд. У меня соседи были. Очень пожилые. Последние несколько лет просто сил не было на этот участок ездить. Все мечтали внукам его. А внукам тоже он не нужен. Вот и стоял травой зарастал.
12:08:42 20-12-2024
А что делать собственникам которые "тупо" в землю деньги вложили и не собираются эту землю осваивать? Вот ща этим законом в разы уменьшили инвестиционную привлекательность земли!
13:06:27 20-12-2024
Гость (12:08:42 20-12-2024) А что делать собственникам которые "тупо" в землю деньги вло... если хотя бы прокашивать и хоть как-то содержать, то россельхоз надзор лояльно относится.
13:12:14 20-12-2024
Гость (12:08:42 20-12-2024) А что делать собственникам которые "тупо" в землю деньги вло... Траву пусть выкашивают хотя бы.
13:14:25 20-12-2024
Гость (12:08:42 20-12-2024) А что делать собственникам которые "тупо" в землю деньги вло... Если речь о садоводстве, то туда вряд ли кто-то сильно вкладывается. Ну а купил, значит, раз в сезон нанимай мужиков с косилкой и бензопилой, соседи не виноваты, что ты сорняки около них выращиваешь.
18:54:11 20-12-2024
Гость (13:14:25 20-12-2024) Если речь о садоводстве, то туда вряд ли кто-то сильно вклад... я купил участок за 750 000 а сейчас он уже 2 000 000 . Не понимаешь - не пиши ничо, умоляю
19:48:48 25-12-2024
Гость (18:54:11 20-12-2024) я купил участок за 750 000 а сейчас он уже 2 000 000 . Не по... Попробуй продай его за 2, цены подняли, только никто не купит.
15:02:32 20-12-2024
Гость (12:08:42 20-12-2024) А что делать собственникам которые "тупо" в землю деньги вло... Думать надо было, во что вкладывают. Тем более они и раньше были обязаны за землей ухаживать. А если они бы в свинину вложили, то кто-то должен был бы держать её замороженной ради них?
14:31:56 20-12-2024
Нещадно штрафовать. Дело не только в пожароопасности и сорных семенах, не ухоженные сады рассадник болезней растений и вредных букашек.
Например, сейчас вишня болеет всеми возможными болезнями, даже ранее не виданными. Сосед который 40 лет на даче, говорит раньше такого не было и не могу понять почему. А все просто в советское время и в 90-ые не было почти заброшенных дач
14:57:14 20-12-2024
Гость (14:31:56 20-12-2024) Нещадно штрафовать. Дело не только в пожароопасности и сорны... Заброшенные дачи ни при чем. Просто при СССР был фитосанитарный контроль, а потом его не стало. Вредные букашки что, по вашему, из грязи самозарождаются, или как?
15:29:29 20-12-2024
Гость (14:57:14 20-12-2024) Заброшенные дачи ни при чем. Просто при СССР был фитосанитар...
Когда дачи ухоженные, деревья подрезаются, старые вырубаются (снижение гнилей, болезней, болезней деревьев от нехватки света), удобряются (микроэлементы дают силы бороться с болезнями), уничтожаются муравьи - разносчики тли. Это я уже не пишу что обрабатываются химией - раньше никто не обрабатывал, но все равно по минимуму что то делали - марганцовка, медный и железный купорос и т д.
16:06:54 20-12-2024
Гость (15:29:29 20-12-2024) Когда дачи ухоженные, деревья подрезаются, старые выруба... А что, медный купорос и марганцовка - не химия?) Поймите, один-два заброшенных участка погоду с болячками в садоводстве не сделают. И уж тем более от этого не появляются болезни, которых не было раньше. И вредители тоже. Колорадского жука сюда тупо завезли. А еще меняется климат, и болезни тоже завозятся - у вашего соседа на вишнях, скорее всего, монилиоз. И каким боком тут чей-то заброшенный участок? Ну то есть их, конечно, быть не должно, но проблемы от заросших участков не совсем те, о которых вы пишете.
17:42:42 20-12-2024
Гость (14:57:14 20-12-2024) Заброшенные дачи ни при чем. Просто при СССР был фитосанитар...
Палочки туберкулезные летают везде и всегда. И человек заболевает только тогда когда его организм ослаблен. Например, в тюрьмах. Мало витаминов, мало света
15:47:53 20-12-2024
У нас председательша набрала участков задешево, а выставила на них конский ценник. И стоят они заросшие бурьяном уже несколько лет.
16:32:44 20-12-2024
каждый год дома в садоводствах весной горят из за сухостоя.
16:49:34 20-12-2024
ну и появится возможность мошенникам отбирать приглянувшийся участок
каковы критерии неосвоения? конкретно какие? Нет их. Ну тогда будут злоупотребления
Например те же телефонные мошенники будут бабкам звонить - ваш участок типа признан неубираемым притормозим мол дело ... а то отберут... итд итп
16:52:05 20-12-2024
ну например позвонят пенсионеру это мол из органов на вас жалобы мол штраф в 20 ттыщ щас выпишем
- а че делать??????? -и начнут разводить...
можно себе вал таких мошенничеств представить