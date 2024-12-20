Садоводов будут штрафовать, если они за три года не освоят свои земельные участки

С 1 марта в силу вступит закон, который дает собственникам земель в населенных пунктах, а также владельцам садов и огородов на освоение участка три года с момента покупки

20 декабря 2024, 10:40, ИА Амител

На пресс-конференции. Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Алтайскому краю

Владельцев земельных участков обяжут осваивать их в течение трех лет с момента оформления в собственность. Такое требование вводит новый Федеральный закон № 307, который вступит в силу с 1 марта 2025 года. И распространяться он будет не только на земли в черте населенных пунктов, но и в СНТ. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Елена Саулина.

"К нам поступает много обращений от граждан, которые жалуются на брошенные земельные участки. Они зарастают, возникает угроза возгорания и, как следствие, причинение ущерба имуществу соседей. Кроме того, на смежные участки летят семена сорной растительности, в том числе опасного борщевика. Теперь в законодательстве будут закреплены сроки освоения земельных участков и признаки их неиспользования", – говорит Елена Саулина.

По каким признакам будут определять, используется участок или нет?

Признаки неиспользования земельных участков и перечень мероприятий по их освоению определит правительство Российской Федерации. Сейчас проекты постановлений размещены на федеральном портале проектов нормативных актов, но еще не утверждены. Предполагается, что освоение земельного участка будет включать в себя его освобождение от мусора, лишних деревьев и сорняков, осушение территории или увлажнение (в зависимости от ее состояния) и рекультивацию. Допустим, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, то владельцу нужно подготовить его для строительства дома. Такие мероприятия нужно будет провести, чтобы избежать возможных проблем с контрольно-надзорными органами.

"Брошенных участков по Алтайскому краю немало. За 11 месяцев 2024 года инспекторы государственного земельного надзора Росреестра выявили порядка полутора тысяч нарушений, связанных с неиспользованием земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, садоводства и огородничества. Таким лицам мы уже направили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и обратили их внимание на то, что с 1 марта за нарушения возможна ответственность", – отметила Елена Саулина.



Спикер добавила, что обязанность осваивать землю и санкции за нарушение были и раньше, однако само понятие освоения и его сроки в законодательстве отсутствовали. Из-за этого председатели СНТ и соседи не могли принудить недобросовестных собственников к использованию земли. Но с 2025 года лиц, которые владеют земельным участком, но его не используют, станет возможным привлечь к ответственности по части 3 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях.

И какие будут штрафы?

Размеры штрафов зависят от кадастровой стоимости земельного участка. Если она установлена, штраф составит:

• для граждан – от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. руб.;

• для должностных лиц – от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, но не менее 50 тыс. руб.;

• для юридически лиц – от 3 до 5% кадастровой стоимости, но не менее 400 тыс. руб.

При отсутствии кадастровой стоимости:

• для граждан – от 20 до 50 тыс. руб.;

• для должностных лиц – от 50 тыс. руб.;

• для юридических лиц – от 400 до 700 тыс. руб.