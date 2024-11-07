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Гарика Сукачева лишили водительских прав

Артист отказался от медосвидетельствования

07 ноября 2024, 21:40, ИА Амител

Гарик Сукачев / Фото: vk.com/garik_sukachev
Гарик Сукачев / Фото: vk.com/garik_sukachev

Мировой судебный участок Мещанского района Москвы принял решение лишить известного музыканта Гарика Сукачева водительских прав на полтора года. Причиной такого решения стал отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказал представитель суда, Гарику Сукачеву назначили административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев.

Решение было обжаловано, однако Мещанский суд Москвы не нашел нарушений в процессе. Постановление вступило в законную силу.

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Комментарии 3

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Санечек

22:07:48 07-11-2024

во как!

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Гость

22:43:59 07-11-2024

Дед бухарик

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Илия

16:10:57 08-11-2024

Какая отвратительная рожа((

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