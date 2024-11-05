Счета блогера Гусейна Гасанова заблокировали за долги
Его компания задолжала более 800 тысяч рублей
05 ноября 2024, 22:10, ИА Амител
Из-за долгов блогера Гусейна Гасанова налоговая заблокировала его счета, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, Гасанов имеет значительные финансовые обязательства перед своими партнерами. Его компания – ООО "Банда Фудс" – должна более 800 тысяч рублей.
Как сообщается, по иску бывших партнеров из торговой фирмы "Артпласт" суд обязал "Банду" выплатить им 103 тысячи рублей. Кроме того, в отношении компании Гасанова сейчас открыто четыре исполнительных производства на общую сумму 835 тысяч рублей.
"Банда Фудс" была создана Гасановым в 2023 году с целью продажи "самых брутальных и фотогеничных" роллов. Однако бизнес просуществовал всего около трех месяцев. Затем партнеры компании "Доставка 24" обратились в суд, заявив, что Гасанов задолжал им 645 тысяч рублей.
22:13:06 05-11-2024
Таджик ?
07:25:15 06-11-2024
Гость (22:13:06 05-11-2024) Таджик ?... ввобще без разницы кто он, меньше их смотреть нужно (кормить)