Гастроэнтеролог опроверг миф о полезности супа для всех

Некоторые супы вредны для людей, больных панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом

07 мая 2023, 15:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о том, что некоторые супы могут быть вредны для здоровья. Её слова передаёт "Газета.ру".

По словам специалиста, супы на мясном или рыбном бульонах могут быть очень наваристыми и жирными, что не рекомендуются при ряде заболеваний. Также они являются калорийными, потому что нередко содержат в составе картофель или макароны.

Врач посоветовала отказаться от подобных супов людям с панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом.