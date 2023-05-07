Учёные рассказали, о чём может сигнализировать медленная ходьба
Чтобы сделать выводы, за людьми наблюдали 15 лет
07 мая 2023, 12:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Учёные рассказали, что медленный темп ходьбы в пожилом возрасте может указывать на развитие деменции. Об этом сообщает Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.
Исследователи наблюдали за женщинами в возрасте около 75 лет. Учёные измеряли их темп ходьбы, силу хвата, а также время, необходимое на поднятие обычного стула.
Спустя 15 лет почти у 17% женщин развилась деменция. У тех, кто выполнял простые испытания хуже, она проявлялась в два раза чаще, а участницы с самыми низкими результатами умирали от деменции в четыре раза чаще.
13:13:09 07-05-2023
Серьезное исследование.