Учёные рассказали, о чём может сигнализировать медленная ходьба

Чтобы сделать выводы, за людьми наблюдали 15 лет

07 мая 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Учёные рассказали, что медленный темп ходьбы в пожилом возрасте может указывать на развитие деменции. Об этом сообщает Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Исследователи наблюдали за женщинами в возрасте около 75 лет. Учёные измеряли их темп ходьбы, силу хвата, а также время, необходимое на поднятие обычного стула.

Спустя 15 лет почти у 17% женщин развилась деменция. У тех, кто выполнял простые испытания хуже, она проявлялась в два раза чаще, а участницы с самыми низкими результатами умирали от деменции в четыре раза чаще.