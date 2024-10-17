Гастроэнтеролог рассказал, как лучше хранить хлеб

Специалист добавила, что замороженный продукт сохраняет свои свойства

17 октября 2024, 21:37, ИА Амител

Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/819420

Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, рассказала, как лучше всего хранить хлеб. По ее словам, для сохранения свежести и питательных свойств хлеба важно правильно его хранить, пишет Life.

Она рекомендует держать хлеб в сухом прохладном месте, в закрытом пакете или хлебнице. Это поможет предотвратить высыхание хлеба и сохранить его вкус. Однако если хлеба больше, чем вы можете съесть за несколько дней, его можно заморозить.

Врач отметила, что замороженный хлеб также сохраняет свои питательные свойства и структуру. Чтобы было удобнее доставать хлеб из морозилки, лучше нарезать его на ломтики.

Для того чтобы хлеб оставался вкусным после размораживания, его следует размораживать при комнатной температуре, посоветовала Кашух.