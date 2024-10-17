Гастроэнтеролог рассказал, как лучше хранить хлеб
Специалист добавила, что замороженный продукт сохраняет свои свойства
17 октября 2024, 21:37, ИА Амител
Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, рассказала, как лучше всего хранить хлеб. По ее словам, для сохранения свежести и питательных свойств хлеба важно правильно его хранить, пишет Life.
Она рекомендует держать хлеб в сухом прохладном месте, в закрытом пакете или хлебнице. Это поможет предотвратить высыхание хлеба и сохранить его вкус. Однако если хлеба больше, чем вы можете съесть за несколько дней, его можно заморозить.
Врач отметила, что замороженный хлеб также сохраняет свои питательные свойства и структуру. Чтобы было удобнее доставать хлеб из морозилки, лучше нарезать его на ломтики.
Для того чтобы хлеб оставался вкусным после размораживания, его следует размораживать при комнатной температуре, посоветовала Кашух.
09:49:17 18-10-2024
открываю хайвлак: слой хлеба - сверху слой сала - сверху слой ветчины - сверху слой сыра твердого - сверху слой сыра мягкого - чуть лимончика, горчички и виноградинку тёмную кишмиш по вкусу.
хранить в сыром тёмном мете - жувоте.