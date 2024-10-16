Миф о вреде свинины развеяла диетолог

По словам эксперта, свинина — необходимый в рационе продукт

16 октября 2024, 16:45, ИА Амител

Мясо / Источник: https://pxhere.com/

Врач-диетолог Елена Игнатикова развеяла популярный миф о свином мясе, сообщает сайт радио Sputnik.

По словам эксперта, многие считают свинину вредной, однако это не так. Врач назвала это мясо источником полноценного животного белка, который необходим всему организму. Также диетолог подчеркнула, что свинина богата витаминами группы В, полезными для нервной системы. А нежирное свиное мясо нужно есть людям с анемией – оно содержит легкоусвояемое железо.

Доктор советует включать в рацион свинину дважды в неделю. Однако выбирать мясо нужно с минимальным количеством жира.

Полезно употреблять и свиное сало, но в умеренных количествах.

"В составе сала есть полиненасыщенные жирные кислоты. И если свинья хорошо питалась, то эти полиненасыщенные жирные кислоты будут содержать в том числе омега-3 жирные кислоты, что полезно для организма. Главное – употреблять не более 20 граммов сала один-два раза в неделю", – объяснила специалист.

Если сало имеет горьковатый вкус, то жирные кислоты в нем начали окисляться. Поэтому такой продукт есть нельзя, подвела итог диетолог.