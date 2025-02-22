Гастроэнтеролог рассказала, как правильно питаться офисным работникам

От некоторых продуктов придется отказаться

22 февраля 2025, 18:05, ИА Амител

Фото: Tim van der Kuip / unsplash.com

Гастроэнтеролог Алия Усеева посоветовала офисным работникам пересмотреть свой подход к питанию, чтобы избежать проблем с желудком. Ее слова приводит портал "Здоровое питание".

Вместо кофе с булочкой на завтрак, пиццы на обед и еды из службы доставки на ужин специалист рекомендовала перейти на более полезные блюда.

На завтрак лучше есть питательную пищу, которая будет насыщать энергией на несколько часов – например, омлет с овощами. На обед оптимально богатые на белок продукты вроде курицы на гриле или рыбы с овощами. В то же время сладкие перекусы стоит заменить орехами, йогуртом или сухофруктами.

Важно при этом пить чистую воду вместо кофе и реже употреблять фастфуд.