Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя пить кефир

Отказаться от употребления продукта нужно людям с непереносимостью лактозы и аллергией на казеин

17 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Кефир / Фото: https://pxhere.com/

Отказаться от употребления кефира, ряженки и йогуртов стоит при непереносимости лактозы, а также аллергии на молочный белок казеин, заявила РИА Новости гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

"Одна из причин возможного отказа – непереносимость лактозы. Для расщепления этого молочного сахара – основного углевода, входящего в состав молочных продуктов, – необходим фермент лактаза, который продуцируется клетками кишечника. При лактазной недостаточности этот фермент вырабатывается с дефицитом, молочный сахар расщепляется не весь или не расщепляется вовсе. Это приводит к появлению неприятных симптомов: урчанию в животе, болям, вздутию", – рассказала специалист.

В некоторых случаях фермент отсутствует вовсе, поэтому употребление молока будет вызывать дискомфорт. Таким людям следует отказаться от продуктов на основе цельного молока и заменить их безлактозными вариантами, отметила Сухорукова.

Лактазная недостаточность встречается у детей раннего возраста, особенно недоношенных. Однако непереносимость лактозы может появиться и у взрослых, потому что с годами активность лактазы снижается.

Еще одной причиной непереносимости "молочки" может быть аллергия на молочный белок казеин.

Если употребление таких продуктов сопровождается неприятными ощущениями, стоит обратиться к врачу.