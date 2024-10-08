Врач рассказал, кому вредно есть рис
В редких случаях от крупы лучше отказаться
08 октября 2024, 11:28, ИА Амител
Людям, склонным к запорам, не рекомендуется употреблять рис, так как он содержит крахмал, который замедляет работу кишечника и может вызвать запор. Об этом рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
Однако для остальных людей рис в умеренных количествах может быть полезен, так как он содержит углеводы, витамины и минералы, а также является низкокалорийным продуктом.
Гастроэнтеролог также отметила, что рис может быть полезен для детей, так как он не вызывает аллергических реакций и благодаря своей консистенции обволакивает стенки кишечника, что может помочь детям с повышенной кислотностью и проблемами желудка.
11:41:01 08-10-2024
О, а если диарея надо быстро поесть риса?
12:57:58 08-10-2024
Гость (11:41:01 08-10-2024) О, а если диарея надо быстро поесть риса?... рис чистит кишечник. факт известный.
ну конешно не ведрами его же жрать...
09:00:17 09-10-2024
Гость (11:41:01 08-10-2024) О, а если диарея надо быстро поесть риса?... Если диарея, то выпей крутой заварки
12:42:05 08-10-2024
Есть вообще вредно...Видели же что на выходе получается...
15:58:45 08-10-2024
У риса высокий гликемический индекс, поэтому диабетикам его есть вредно.
Белый рис, широко доступный и привычный многим, обладает высоким ГИ (около 70-80). Это связано с тем, что при его обработке удаляется оболочка и эндосперм, богатый клетчаткой и сложными углеводами, которые замедляют всасывание глюкозы.