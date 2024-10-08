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Врач рассказал, кому вредно есть рис

В редких случаях от крупы лучше отказаться

08 октября 2024, 11:28, ИА Амител

Рис / Фото: pxhere.com/ru/photo/780256
Рис / Фото: pxhere.com/ru/photo/780256

Людям, склонным к запорам, не рекомендуется употреблять рис, так как он содержит крахмал, который замедляет работу кишечника и может вызвать запор. Об этом рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

Однако для остальных людей рис в умеренных количествах может быть полезен, так как он содержит углеводы, витамины и минералы, а также является низкокалорийным продуктом.

Гастроэнтеролог также отметила, что рис может быть полезен для детей, так как он не вызывает аллергических реакций и благодаря своей консистенции обволакивает стенки кишечника, что может помочь детям с повышенной кислотностью и проблемами желудка.

советы эксперта медицина Продукты

Комментарии 5

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Гость

11:41:01 08-10-2024

О, а если диарея надо быстро поесть риса?

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Мусик

12:57:58 08-10-2024

Гость (11:41:01 08-10-2024) О, а если диарея надо быстро поесть риса?... рис чистит кишечник. факт известный.
ну конешно не ведрами его же жрать...

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Гость

09:00:17 09-10-2024

Гость (11:41:01 08-10-2024) О, а если диарея надо быстро поесть риса?... Если диарея, то выпей крутой заварки

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Дюша

12:42:05 08-10-2024

Есть вообще вредно...Видели же что на выходе получается...

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Диабетикам - вредно

15:58:45 08-10-2024

У риса высокий гликемический индекс, поэтому диабетикам его есть вредно.
Белый рис, широко доступный и привычный многим, обладает высоким ГИ (около 70-80). Это связано с тем, что при его обработке удаляется оболочка и эндосперм, богатый клетчаткой и сложными углеводами, которые замедляют всасывание глюкозы.

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