Врач рассказал, кому вредно есть рис

В редких случаях от крупы лучше отказаться

08 октября 2024, 11:28, ИА Амител

Рис / Фото: pxhere.com/ru/photo/780256

Людям, склонным к запорам, не рекомендуется употреблять рис, так как он содержит крахмал, который замедляет работу кишечника и может вызвать запор. Об этом рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

Однако для остальных людей рис в умеренных количествах может быть полезен, так как он содержит углеводы, витамины и минералы, а также является низкокалорийным продуктом.

Гастроэнтеролог также отметила, что рис может быть полезен для детей, так как он не вызывает аллергических реакций и благодаря своей консистенции обволакивает стенки кишечника, что может помочь детям с повышенной кислотностью и проблемами желудка.