Гастроэнтеролог рассказала, с какими гарнирами нужно есть мясо
Весной врач советует обратить внимание на овощи
19 мая 2024, 11:10, ИА Амител
Лапша с мясом / Фото: pxhere.com/ru/photo/774746
Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова рассказала о том, с какими гарнирами стоит есть мясо. Ее слова передает РИА Новости.
"Рекомендуется овощи есть с белковыми продуктами. То есть, допустим, запеченная курица и салат из овощей – прекрасное сочетание. А сложные углеводы лучше оставить для отдельного приема пищи", – сказала специалист.
Она добавила, что мясо с гречкой, например, станет серьезной нагрузкой для желудка, потому что эти продукты мешают друг другу усваиваться.
Сочетать мясо Багатова порекомендовала с овощами. Весной, по ее словам, стоит обратить внимание на сезонные продукты.
11:18:43 19-05-2024
- "Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова" ------------ Понаехавшие мигранты, советы дают. Россия, это не Африка, где три урожая в год. Нынче напасти небесные, вообще без овощей останемся.
11:19:51 19-05-2024
Мясо с вином... Пищеварение улучшится..
13:52:55 19-05-2024
Весной нужно доедать урожай прошлого года. Мясо всегда прекрасно сочеталось со всеми крупами во всех наших национальных кухнях, а на море даже с макаронами
14:11:45 19-05-2024
Ну вот, а премьер-министра в барнаульской школе гречкой с мясом кормили. Но это не мешает хорошо усваивать деньги налогоплательщиков.
15:06:38 19-05-2024
Что-то наши врачи совсем уже заврались. Уже и крупы,например, ту же гречку стали относить к сложным углеводам, хотя она(они) и не относится(ятся) к полисахаридам (крахмал, инулин, пептиды и т.д.). И чем гречка не угодила мадам, хотя она как раз прекрасно сочетается с мясом (конечно, не с шашлыком), может вообще вредно для здоровья любое питание и питаться надо святым духом?
18:19:49 19-05-2024
Врач-блогер, что ж такого...
08:57:07 20-05-2024
Гость (18:19:49 19-05-2024) Врач-блогер, что ж такого......
Вот и я думаю...Мама летчик,что ж такого.