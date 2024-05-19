Гастроэнтеролог рассказала, с какими гарнирами нужно есть мясо

Весной врач советует обратить внимание на овощи

19 мая 2024, 11:10, ИА Амител

Лапша с мясом / Фото: pxhere.com/ru/photo/774746

Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова рассказала о том, с какими гарнирами стоит есть мясо. Ее слова передает РИА Новости.

"Рекомендуется овощи есть с белковыми продуктами. То есть, допустим, запеченная курица и салат из овощей – прекрасное сочетание. А сложные углеводы лучше оставить для отдельного приема пищи", – сказала специалист.

Она добавила, что мясо с гречкой, например, станет серьезной нагрузкой для желудка, потому что эти продукты мешают друг другу усваиваться.

Сочетать мясо Багатова порекомендовала с овощами. Весной, по ее словам, стоит обратить внимание на сезонные продукты.