Врач назвала простой способ замедлить старение

Поможет сбалансированное питание и растительная пища

13 мая 2024, 09:45, ИА Амител

Ягоды и фрукты / Фото: unsplash.com

Врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова рассказала, какая пища приводит к старению организма, и объяснила, как замедлить этот процесс. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт отмечает, что в первую очередь к старению приводит ультрапереработанная еда, содержащая консерванты, эмульгаторы и искусственные ароматизаторы, а также пища с большим количеством сахара.

Волкова посоветовала придерживаться сбалансированного питания, пить достаточное количество воды и съедать по 400-500 г овощей и фруктов в день.

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