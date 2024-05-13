Врач назвала простой способ замедлить старение
Поможет сбалансированное питание и растительная пища
13 мая 2024, 09:45, ИА Амител
Ягоды и фрукты / Фото: unsplash.com
Врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова рассказала, какая пища приводит к старению организма, и объяснила, как замедлить этот процесс. Ее слова приводит РИА Новости.
Эксперт отмечает, что в первую очередь к старению приводит ультрапереработанная еда, содержащая консерванты, эмульгаторы и искусственные ароматизаторы, а также пища с большим количеством сахара.
Волкова посоветовала придерживаться сбалансированного питания, пить достаточное количество воды и съедать по 400-500 г овощей и фруктов в день.
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