НОВОСТИЗдоровье

Гастроэнтеролог заявил, что борщ и харчо могут навредить организму

Проблема заключается в их жирности и насыщенности

08 октября 2024, 16:20, ИА Амител

Борщ / Фото: pxhere.com/ru/photo/910190
Борщ / Фото: pxhere.com/ru/photo/910190

Специалист в области гастроэнтерологии Людмила Сухорукова сообщила, что употребление борща и харчо может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Эксперт поделилась своим мнением в интервью РИА Новости.

По словам Сухоруковой, эти супы могут быть вредны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за их высокой жирности и насыщенности. Особенно не рекомендуется употреблять их тем, кто страдает панкреатитом, гастритом, холециститом и энтероколитом.

Употребление жирной пищи может вызвать у людей с проблемами в работе пищеварительной системы неприятные ощущения, такие как боль и жжение в области желудка. Это может привести к обострению их состояния.

Здоровье Продукты

Комментарии 8

Avatar Picture
Светлана

16:44:01 08-10-2024

А как же раньше десятилетиями ели борщ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:42:21 08-10-2024

Светлана (16:44:01 08-10-2024) А как же раньше десятилетиями ели борщ?... Ну как как. Плакали, но ели.... Десятилетний то борщ.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ну если болен - не ешь

16:48:57 08-10-2024

Зачем это писать? Здоровым людям это точно не во вред. А больным - диета рекомендована. А тут все "чохом" вредно и все тут.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:38 08-10-2024

Этот энтеролог колбасу без мяса, не прокисающее молоко, не плесневеющий сыр ... , пробовал???

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:04 08-10-2024

Еда из недружественных стран. Очень вредная.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:30 08-10-2024

Гость (17:49:04 08-10-2024) Еда из недружественных стран. Очень вредная. ... Ха-ха-ха. На тоненького.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:30:16 08-10-2024

Гость (17:49:04 08-10-2024) Еда из недружественных стран. Очень вредная. ... Вооот икру дружественную откушивать надо, а то ее вон пишут переизбыток))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

19:42:28 08-10-2024

Больше всего в жизни вредят различные гастроэнтерологи, и прочие специалисты, появляющиеся в сми, что бы обозначить себя как мирового специалиста со своим мнением. Реклама, все ко мне на прём за большие деньги и я научу вас как вам жить. Продолжительную и здоровую жизнь не гарантирую.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров