Гастроэнтеролог заявил, что борщ и харчо могут навредить организму
Проблема заключается в их жирности и насыщенности
08 октября 2024, 16:20, ИА Амител
Специалист в области гастроэнтерологии Людмила Сухорукова сообщила, что употребление борща и харчо может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Эксперт поделилась своим мнением в интервью РИА Новости.
По словам Сухоруковой, эти супы могут быть вредны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за их высокой жирности и насыщенности. Особенно не рекомендуется употреблять их тем, кто страдает панкреатитом, гастритом, холециститом и энтероколитом.
Употребление жирной пищи может вызвать у людей с проблемами в работе пищеварительной системы неприятные ощущения, такие как боль и жжение в области желудка. Это может привести к обострению их состояния.
16:44:01 08-10-2024
А как же раньше десятилетиями ели борщ?
21:42:21 08-10-2024
Светлана (16:44:01 08-10-2024) А как же раньше десятилетиями ели борщ?... Ну как как. Плакали, но ели.... Десятилетний то борщ.
16:48:57 08-10-2024
Зачем это писать? Здоровым людям это точно не во вред. А больным - диета рекомендована. А тут все "чохом" вредно и все тут.
17:03:38 08-10-2024
Этот энтеролог колбасу без мяса, не прокисающее молоко, не плесневеющий сыр ... , пробовал???
17:49:04 08-10-2024
Еда из недружественных стран. Очень вредная.
19:36:30 08-10-2024
Гость (17:49:04 08-10-2024) Еда из недружественных стран. Очень вредная. ... Ха-ха-ха. На тоненького.
23:30:16 08-10-2024
Гость (17:49:04 08-10-2024) Еда из недружественных стран. Очень вредная. ... Вооот икру дружественную откушивать надо, а то ее вон пишут переизбыток))
19:42:28 08-10-2024
Больше всего в жизни вредят различные гастроэнтерологи, и прочие специалисты, появляющиеся в сми, что бы обозначить себя как мирового специалиста со своим мнением. Реклама, все ко мне на прём за большие деньги и я научу вас как вам жить. Продолжительную и здоровую жизнь не гарантирую.