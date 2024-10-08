Гастроэнтеролог заявил, что борщ и харчо могут навредить организму

Проблема заключается в их жирности и насыщенности

08 октября 2024, 16:20, ИА Амител

Борщ / Фото: pxhere.com/ru/photo/910190

Специалист в области гастроэнтерологии Людмила Сухорукова сообщила, что употребление борща и харчо может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Эксперт поделилась своим мнением в интервью РИА Новости.

По словам Сухоруковой, эти супы могут быть вредны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за их высокой жирности и насыщенности. Особенно не рекомендуется употреблять их тем, кто страдает панкреатитом, гастритом, холециститом и энтероколитом.

Употребление жирной пищи может вызвать у людей с проблемами в работе пищеварительной системы неприятные ощущения, такие как боль и жжение в области желудка. Это может привести к обострению их состояния.