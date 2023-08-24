"Газель" насмерть задавила троих детей на трассе в Пятигорске

Подростки ехали на велосипедах во время тренировки

24 августа 2023, 13:56, ИА Амител

Фото: t.me/gibdd26

Смертельная авария, в которой погибли трое детей, произошла в Пятигорске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Отмечается, что дети ехали на велосипедах во время тренировки. С ними был тренер и автомобиль сопровождения.

Водитель "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и протаранил колонну велосипедистов. Трое детей 11, 12 и 13 лет скончались от полученных травм.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и проверяют, соблюдались ли требования безопасности.