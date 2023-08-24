"Газель" насмерть задавила троих детей на трассе в Пятигорске
Подростки ехали на велосипедах во время тренировки
24 августа 2023, 13:56, ИА Амител
Фото: t.me/gibdd26
Смертельная авария, в которой погибли трое детей, произошла в Пятигорске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
Отмечается, что дети ехали на велосипедах во время тренировки. С ними был тренер и автомобиль сопровождения.
Водитель "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и протаранил колонну велосипедистов. Трое детей 11, 12 и 13 лет скончались от полученных травм.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и проверяют, соблюдались ли требования безопасности.
14:43:19 24-08-2023
смертную казнь нужно срочно возвращать!
15:12:24 24-08-2023
Элен без ребят (14:43:19 24-08-2023) смертную казнь нужно срочно возвращать! ... Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и проверяют, соблюдались ли требования безопасности. ----- А Вы уже водилу во всех грехах заочно обвинили и для него смертную казнь просите.
21:15:10 24-08-2023
Гость (15:12:24 24-08-2023) Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и ... Думаешь он не при делах??
17:49:43 24-08-2023
стопудово за рулем был исабек