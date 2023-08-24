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"Газель" насмерть задавила троих детей на трассе в Пятигорске

Подростки ехали на велосипедах во время тренировки

24 августа 2023, 13:56, ИА Амител

Фото: t.me/gibdd26
Фото: t.me/gibdd26

Смертельная авария, в которой погибли трое детей, произошла в Пятигорске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Отмечается, что дети ехали на велосипедах во время тренировки. С ними был тренер и автомобиль сопровождения.

Водитель "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и протаранил колонну велосипедистов. Трое детей 11, 12 и 13 лет скончались от полученных травм.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и проверяют, соблюдались ли требования безопасности. 

ДТП коммунальная авария

Комментарии 4

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Элен без ребят

14:43:19 24-08-2023

смертную казнь нужно срочно возвращать!

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Гость

15:12:24 24-08-2023

Элен без ребят (14:43:19 24-08-2023) смертную казнь нужно срочно возвращать! ... Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и проверяют, соблюдались ли требования безопасности. ----- А Вы уже водилу во всех грехах заочно обвинили и для него смертную казнь просите.

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Гость

21:15:10 24-08-2023

Гость (15:12:24 24-08-2023) Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и ... Думаешь он не при делах??

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Гость

17:49:43 24-08-2023

стопудово за рулем был исабек

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