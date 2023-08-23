Соцсети: в Барнауле автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе

На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции

23 августа 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На пешеходном переходе на улице Аванесова сбили ребенка. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции. Официального подтверждения наезда на несовершеннолетнего не было. Информация о происшествии уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что 34-летний житель Алтайского края на "Ниссане" насмерть сбил человека в Сочи. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, от полученных травм он скончался на месте.