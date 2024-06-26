"Газель" сбила человека на пешеходном переходе в Барнауле

С места пострадавшего сразу забрала скорая

26 июня 2024, 15:31, ИА Амител

Кадр с места происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

"Газель" сбила человека на пешеходном переходе. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, авария произошла на пересечении Смирнова и Горно-Алтайской. В момент происшествия рядом проезжала машина скорой помощи.

Медики подняли пострадавшего и отвезли в больницу. Информации о его состоянии нет.



