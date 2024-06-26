Водитель грузовика сбил двух женщин на Алтае

Одной из пострадавших потребовалась госпитализация

26 июня 2024, 14:14, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске водитель грузового авто сбил двух женщин, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 25 июня около 22:07 возле дома № 99 по проспекту Коммунистическому. 33-летний местный житель на Toyota ToyoAce наехал на пешеходов, когда те переходили дорогу по регулируемому переходу.

Светофор в момент аварии уже был выключен.

"В результате ДТП в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести была госпитализирована 35-летняя горожанка. Кроме того, за медицинской помощью обращалась ее 59-летняя свекровь. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.