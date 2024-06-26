Водитель грузовика сбил двух женщин на Алтае
Одной из пострадавших потребовалась госпитализация
26 июня 2024, 14:14, ИА Амител
В Горно-Алтайске водитель грузового авто сбил двух женщин, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 25 июня около 22:07 возле дома № 99 по проспекту Коммунистическому. 33-летний местный житель на Toyota ToyoAce наехал на пешеходов, когда те переходили дорогу по регулируемому переходу.
Светофор в момент аварии уже был выключен.
"В результате ДТП в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести была госпитализирована 35-летняя горожанка. Кроме того, за медицинской помощью обращалась ее 59-летняя свекровь. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
14:15:47 26-06-2024
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14:42:45 26-06-2024
Не знаю как в этом данном случае. Пусть разберутся органы кто кого не увидел, кто кого не пропустил, или не заметил.
Но езжу по городу, и сказать хочется так: есть особи, которые пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, даже не смотрят, не убеждаются, что их со средним весом 80 кг., пропускает автотранспортное средство повышенной опасности со средним весом 1,5 тонны!!!
И здесь я делаю акцент не на том что кто прав а кто не прав... А на том что, пешеход выходит на, и пересекает ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ! по выделенному для этого участку ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ!!! Пока пешеход движется по тротуару, пусть себе движется или не движется, или медленно движется... Как ему хочется... Но выходя на ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, он становится участником дорожного движения!!! Но глядя на некоторых, думаешь, что он до сих пор движется, точнее медленно движется по тротуару...! И в такие моменты, даже как-то хочется, что бы естественный отбор (кто/кого, в таких весовых категориях) как-то сам собой продолжился...!
16:13:52 26-06-2024
Гость (14:42:45 26-06-2024) Не знаю как в этом данном случае. Пусть разберутся органы кт... Вот по "особям" пожалуй вас поддержу, но тем не менее, находясь за рулем ТС, надо иметь крепкие нервы и железную выдержку, так как на дороге и особенно на ПП приходится "уважать" этих "особей".
19:19:39 26-06-2024
Гость (14:42:45 26-06-2024) Не знаю как в этом данном случае. Пусть разберутся органы кт... Для авто - дорога, а переход это место пешехода. Поэтому, будь добр, при приближении к переходу снижай скорость, как это предписывают ПДД. И будет тебе СЧАСТЬЕ.
07:53:53 27-06-2024
Гость (19:19:39 26-06-2024) Для авто - дорога, а переход это место пешехода. Поэтому, бу... это не отменяет для пешика обязанность убедиться в безопасности своего маневра. если так надоело жить,господа суицидники,найдите другой способ,не кидайтесь тупо под колеса!