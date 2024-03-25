НОВОСТИКультура

Газманов перенес запланированный концерт в Барнауле

Новая дата проведения пока неизвестна

25 марта 2024, 09:31, ИА Амител

Микрофон / Фото: unsplash.com/photos/a-microphone-that-is-sitting-on-a-stand-ekHSHvgr27k
Микрофон / Фото: unsplash.com/photos/a-microphone-that-is-sitting-on-a-stand-ekHSHvgr27k

Российский певец Олег Газманов объявил о переносе своего барнаульского концерта. Об этом он сообщил в соцсетях.

"Вся моя группа и я вместе со всей страной скорбим по погибшим и желаем выздоровления раненым. В связи с терактом и трауром мои концерты в Кемерово, Новосибирске и Барнауле переносятся", - сказал Газманов.

Новая дата проведения концерта пока неизвестна. Билеты которые люди купили, останутся действительны.

Напомним, что концерт Олега Газманов должен был пройти 28 марта в ДК "Моторостроителей". 

Барнаул музыка

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:01:22 25-03-2024


В образцовой литературной речи название Кемерово необходимо склонять: в Кемерове, из Кемерова.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Из деревни

10:10:01 25-03-2024

Кто- то ходит на его концерты?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:05 25-03-2024

Из деревни (10:10:01 25-03-2024) Кто- то ходит на его концерты?... Уже точно не актуален!!!!!!!!!!!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров