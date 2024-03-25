Газманов перенес запланированный концерт в Барнауле
Новая дата проведения пока неизвестна
25 марта 2024, 09:31, ИА Амител
Микрофон / Фото: unsplash.com/photos/a-microphone-that-is-sitting-on-a-stand-ekHSHvgr27k
Российский певец Олег Газманов объявил о переносе своего барнаульского концерта. Об этом он сообщил в соцсетях.
"Вся моя группа и я вместе со всей страной скорбим по погибшим и желаем выздоровления раненым. В связи с терактом и трауром мои концерты в Кемерово, Новосибирске и Барнауле переносятся", - сказал Газманов.
Новая дата проведения концерта пока неизвестна. Билеты которые люди купили, останутся действительны.
Напомним, что концерт Олега Газманов должен был пройти 28 марта в ДК "Моторостроителей".
10:01:22 25-03-2024
В образцовой литературной речи название Кемерово необходимо склонять: в Кемерове, из Кемерова.
10:10:01 25-03-2024
Кто- то ходит на его концерты?
12:05:05 25-03-2024
Из деревни (10:10:01 25-03-2024) Кто- то ходит на его концерты?... Уже точно не актуален!!!!!!!!!!!