Газманов перенес запланированный концерт в Барнауле

Новая дата проведения пока неизвестна

25 марта 2024, 09:31, ИА Амител

Микрофон / Фото: unsplash.com/photos/a-microphone-that-is-sitting-on-a-stand-ekHSHvgr27k

Российский певец Олег Газманов объявил о переносе своего барнаульского концерта. Об этом он сообщил в соцсетях.

"Вся моя группа и я вместе со всей страной скорбим по погибшим и желаем выздоровления раненым. В связи с терактом и трауром мои концерты в Кемерово, Новосибирске и Барнауле переносятся", - сказал Газманов.

Новая дата проведения концерта пока неизвестна. Билеты которые люди купили, останутся действительны.

Напомним, что концерт Олега Газманов должен был пройти 28 марта в ДК "Моторостроителей".