Газобетонный "захват". Директор "Стройберга" рассказал об обновлении производства

Завод выпускает новые строительные материалы и модернизирует мощности

02 октября 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K3htj

Михаил Дыров / Фото: Вера Наумова / digital-агенство Zavod

Строительный сезон в Алтайском крае подходит к концу, и, по оценке экспертов, он был достаточно активным и насыщенным. Особенно в сфере малоэтажного строительства. Спрос на частные дома отразился на работе предприятий по производству и поставке стройматериалов. О том, каким был год и что будет с рынком на фоне роста ключевой ставки, рассказал генеральный директор алтайского завода "Стройберг" Михаил Дыров.

– Михаил Валерьевич, так и каким был этот строительный сезон для вас?

– По результатам восьми месяцев 2024 года можно сказать, что завод в целом отработал очень неплохо. План производства даже немного перевыполнен. Стали ли больше строить? Что касается многоквартирных домов – больше строить не стали, особенно из кирпича. По газобетону – иначе. Мы запустили производство этого стройматериала в 2021 году и "захватили" им практически все индивидуальное жилищное строительство в Алтайском крае. Так что газобетон серьезно поддержал наше предприятие.

Если сравнивать с 2023 годом, мы лучше отработали эти восемь месяцев. Продали больше и открыли новые рынки.

– В каких регионах востребованы материалы "Стройберга"?

– Мы очень активно работаем с Красноярском, с Хакасией, Тывой. Ведем переговоры по Дальнему Востоку. Уже сейчас 40% выпускаемой нами продукции уходит в Новосибирск. Кузбасс в этом году начал развиваться как раз в индивидуальном жилищном строительстве. Мы не останавливаемся на близлежащих регионах, двигаемся дальше.

– А какие новинки появились у "Стройберга"?

– В феврале этого года мы запустили производство силикатной перегородочной плиты. Этот материал уже активно используют на Урале, в Новосибирске, Томске, Кузбассе, восточных областях нашей страны. В нашем крае основной потребитель этого продукта – ИЖС.

Второй продукт, который уже на стадии запуска, – это силикатный блок. Он позволит ускорить строительство домов, как многоквартирных, так и индивидуальных.

– Михаил Валерьевич, в последние годы мы все внимательно следим за ключевой ставкой. И ее размеры то подталкивают, то отталкивают от строительного процесса и покупки жилья. А что на этом фоне происходит в строительной сфере?

– В прошлом году было хорошее решение правительства по сельской ипотеке, а также другие программы помощи. Жилищное строительство начало активно развиваться. В этом году развитие продолжалось до августа, пока резко не подняли проценты по ипотечным кредитам. Решение о 50-километровой зоне, конечно, также оказало сдерживающее влияние.

– Если в целом говорить о прогнозах, на ваш взгляд, чем 2024 год завершится для строительной сферы и что ее ждет в 2025-м?

– В наше время очень сложно прогнозировать, но рискну предположить, что многоквартирное строительство, которое начато в этом году, продолжится в следующем и, естественно, будет завершено. По индивидуальному все будет зависеть от решений правительства по процентным ставкам и дополнительным программам помощи. Скорее всего, объем ИЖС немного сократится, объем строительства многоквартирных домов сохранится. Следующий год, я надеюсь, будет не хуже 2024-го именно за счет того, что заложено сейчас.

– Чем завод "Стройберг" может уже сейчас или зимой, в преддверии строительного будущего сезона, помочь строителям?

– Строительство многоквартирных домов не останавливается, оно идет круглый год. Основной упор нужно сделать на ИЖС. Для них у нас есть специальное предложение на газобетон – его можно купить сейчас, оставить на нашем складе до нового строительного сезона и забрать весной 2025 года. Получается, что в следующем году они смогут строить из газобетона по ценам 2024-го. Такую акцию мы проводим не первый год, очень многие этим пользуются.

– Хранение газобетона, получается, бесплатное?

– Да, хранение мы полностью берем на себя.

– Какие планы на 2025 год у самого "Стройберга"?

– Мы продолжаем работать, наращивать производство, проводим реконструкцию всех своих производственных мощностей. Сейчас мы меняем в кирпичном цехе два автоклава, которые уже отслужили свой срок. Также увеличиваем мощности газобетона с 9 до 10-10,5 тысячи "кубов" в месяц.

Параллельно занимаемся снижением себестоимости. Например, мы построили теплопункт, который будет собирать весь пар и греть им воду для котельных и производства. Мы работаем над повышением рентабельности нашей продукции не за счет повышения цены.

"Стройберг", завод по производству силикатного кирпича, силикатной перегородочной плиты и газобетона

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