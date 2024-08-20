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Газорезчик и водитель. Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Барнауле

Больше всего готовы платить водителю

20 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Работа на заводе / Фото: freepik.com
Работа на заводе / Фото: freepik.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в августе в Барнауле и отобрал лучшие предложения.

"Больше всего готовы платить водителю. Сотруднику предлагают зарплату от 100 до 190 тысяч рублей", - говорится в исследовании.

В целом в августе в топе наиболее интересных зарплатных предложений - вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:

Барнаул Работа вакансии

Комментарии 4

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Гость

14:40:40 20-08-2024

Только регион здесь не указали. Вахта.

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вон

15:46:01 20-08-2024

на местном Дроме ищут сварного за 5 рублей в день

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Гость

15:52:20 20-08-2024

вон (15:46:01 20-08-2024) на местном Дроме ищут сварного за 5 рублей в день... Это если перевести на жаргонный язык обывателя - пять тысяч рублей.

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Гость

18:05:25 20-08-2024

вон (15:46:01 20-08-2024) на местном Дроме ищут сварного за 5 рублей в день... Ну для выпускника норм, а опытный сварной куда больше поднимает. Разнорабочий студент без опыта на стройке 3 000 в день получает, да и то уже не найдешь

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