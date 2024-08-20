Газорезчик и водитель. Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Барнауле

Больше всего готовы платить водителю

20 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Работа на заводе / Фото: freepik.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в августе в Барнауле и отобрал лучшие предложения.

"Больше всего готовы платить водителю. Сотруднику предлагают зарплату от 100 до 190 тысяч рублей", - говорится в исследовании.

В целом в августе в топе наиболее интересных зарплатных предложений - вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

Пятерка самых высокооплачиваемых предложений: