Газорезчик и водитель. Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Барнауле
Больше всего готовы платить водителю
20 августа 2024, 14:30, ИА Амител
Работа на заводе / Фото: freepik.com
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в августе в Барнауле и отобрал лучшие предложения.
"Больше всего готовы платить водителю. Сотруднику предлагают зарплату от 100 до 190 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
В целом в августе в топе наиболее интересных зарплатных предложений - вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
Пятерка самых высокооплачиваемых предложений:
- Водитель, 100 000 — 190 000 рублей;
- Менеджер по продажам корпоративным клиентам, от 100 000 рублей;
- Водитель междугороднего автобуса (категория D) 90 000 — 110 000 рублей;
- Рабочий формовочного цеха 70 000 — 85 000 рублей;
- Газорезчик от 70 000 рублей.
14:40:40 20-08-2024
Только регион здесь не указали. Вахта.
15:46:01 20-08-2024
на местном Дроме ищут сварного за 5 рублей в день
15:52:20 20-08-2024
вон (15:46:01 20-08-2024) на местном Дроме ищут сварного за 5 рублей в день... Это если перевести на жаргонный язык обывателя - пять тысяч рублей.
18:05:25 20-08-2024
вон (15:46:01 20-08-2024) на местном Дроме ищут сварного за 5 рублей в день... Ну для выпускника норм, а опытный сварной куда больше поднимает. Разнорабочий студент без опыта на стройке 3 000 в день получает, да и то уже не найдешь