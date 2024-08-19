Нужны дворники и врачи. За каких еще специалистов борются работодатели на Алтае?

В крае на одну вакансию дворника лишь 0,5 резюме

19 августа 2024, 16:14, ИА Амител

Дворник убирает улицу / Фото: unsplash.com

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, на каких специалистов в Алтайском крае спрос сейчас превышает предложение.

"Наибольшую нехватку специалистов испытывают работодатели из сфер "Медицина, фармацевтика", "Производство, сервисное обслуживание" и "Строительство, недвижимость" - говорится в исследовании.

Если говорить о конкретных специалистах, наиболее жесткая конкуренция среди работодателей идет за дворников (на одну вакансию лишь 0,5 резюме), агенты по недвижимости и врачи (по 0,6 резюме на вакансию), токари (0,7), повара (0,8), слесари и фармацевты-провизоры (по 0,9).

Также в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает в крае, вошли автомеханики (1 резюме на вакансию), специалисты по взысканию задолженности и электромонтажники (по 1,1), швеи (1,2), маляры и сварщики (по 1,3), главные врачи и заведующие отделением, монтажники, администраторы магазина (по 1,4), операторы производственной линии (1,6), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, кладовщики (по 1,7) и медицинские сестры (1,8).

Ранее эксперты hh.ru назвали вакансии с самыми низкими зарплатами в России, в число которых вошли дворники.