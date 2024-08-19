Нужны дворники и врачи. За каких еще специалистов борются работодатели на Алтае?
В крае на одну вакансию дворника лишь 0,5 резюме
19 августа 2024, 16:14, ИА Амител
Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, на каких специалистов в Алтайском крае спрос сейчас превышает предложение.
"Наибольшую нехватку специалистов испытывают работодатели из сфер "Медицина, фармацевтика", "Производство, сервисное обслуживание" и "Строительство, недвижимость" - говорится в исследовании.
Если говорить о конкретных специалистах, наиболее жесткая конкуренция среди работодателей идет за дворников (на одну вакансию лишь 0,5 резюме), агенты по недвижимости и врачи (по 0,6 резюме на вакансию), токари (0,7), повара (0,8), слесари и фармацевты-провизоры (по 0,9).
Также в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает в крае, вошли автомеханики (1 резюме на вакансию), специалисты по взысканию задолженности и электромонтажники (по 1,1), швеи (1,2), маляры и сварщики (по 1,3), главные врачи и заведующие отделением, монтажники, администраторы магазина (по 1,4), операторы производственной линии (1,6), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, кладовщики (по 1,7) и медицинские сестры (1,8).
Ранее эксперты hh.ru назвали вакансии с самыми низкими зарплатами в России, в число которых вошли дворники.
16:33:20 19-08-2024
а где же ценные специалисты из стран ближнего зарубежья??? Которые таборами тут гуляют? они то где работают?? почему при таком наплыве мигрантов , такие вакансии не закрыты??? или им и пособий хватает? Их сюда для такой работы и пускают, а они не желают идти .
17:10:05 19-08-2024
А учителя???Как может учитель технологии преподавать еще и обществознание, а учитель биологии английский язык? Проходят переподготовку за месяц и...вуаля! Еще одну брешь заткнули.
А сколько в школах пенсионеров! Кряхтят, болеют, мучаются...
17:15:58 19-08-2024
Нужны дворники и врачи.
- Причем зарплаты одинаковые.
17:43:09 19-08-2024
Вот никогда бы не подумал, что агент по недвижимости востребованная профессия
19:25:06 19-08-2024
Гость (17:43:09 19-08-2024) Вот никогда бы не подумал, что агент по недвижимости востреб... Да это не работа, там явно предлагают процент от сделки. Обилие вакансий говорит лишь о том, что недвижимость плохо продается.
18:14:26 19-08-2024
если так эти специальности нужны,так почему не заинтересовывают соискателей или как всегда-покричим что надо и проблема сама рассосется
08:27:56 20-08-2024
А чем новые российские граждане заняты? Их и на врачей учат за счет бюджета, а депутаты жаловались. если их не пускать, то дворниками работать не кому будет - ? Парадокс или заврались..........
08:46:11 20-08-2024
Гость (08:27:56 20-08-2024) А чем новые российские граждане заняты? Их и на врачей учат ... А они все в очереди на улучшение жилищных условий на 1 этаже Гоголя 48 стоят, нашу молодежь, в конец той очереди отодвигают.
09:17:24 20-08-2024
Солнце такое большое! А хороших мест под ним так мало... Вот и поехали специалисты туда, где им и их детям лучше.