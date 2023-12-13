"Газпром газораспределение Барнаул" продолжает догазификацию в Алтайском крае
В рамках программы газ уже стал доступен для 13,5 тыс. домов
13 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KRAiU
В Алтайском крае продолжаются масштабные работы по строительству газораспределительных сетей для догазификации домов в ранее газифицированных населенных пунктах. Чтобы сетевой газ скорее пришел к потребителям, работы ведут одновременно по всему региону. Всего по краю ведется строительство в 107 населенных пунктах, что позволит подключить к голубому топливу более 55 тыс. домов.
Только за четвертый квартал 2023 года в эксплуатацию ввели распределительные сети в 15 населенных пунктах Алтайского края, в том числе в Барнауле, Новоалтайске, поселке Казенная Заимка, в Павловском, Первомайском и Смоленском районах. До конца текущего года планируют ввести газораспределительные сети в селах Сростки, Верх-Катунское и в поселке Пригородном Бийского района, а также в селах Смоленское и Точильное Смоленского района.
В общей сложности в рамках догазификации до конца 2023 года будет запущено 167,2 км распределительных сетей, что обеспечит возможность подключения 13,5 тыс. домов. С потребителями указанных населенных пунктов заключили более 7,2 тыс. договоров на догазификацию.
Для подачи заявок на догазификацию обращайтесь на газовые участки "Газпром газораспределение Барнаул", через сайт Единого оператора газификации connectgas.ru, на Госуслуги или в МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на газифицируемое помещение и участок.
ООО "Газпром Газораспределение Барнаул"Реклама
12:21:19 13-12-2023
- "При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на газифицируемое помещение и участок."==== Главное СНИЛС, что у тебя за душой, можешь ли оплатить их щедрость.
13:14:02 13-12-2023
Ну да , так и есть. Затон ( центральный район г. Барнаула) уже газифицировали. По договору мы с 30 ноября 23 года уже с газом. И проекты и оборудование и переделки- всё оплачено. Толь ни кто не может сказать когда сие чудо произойдет. Тут по весне Томенко кричал , что типа Затон в 23 году точно с газом будет.
19:16:08 13-12-2023
Интернет не могут провести кабель кинуть , Петропавловский район с Антоньевка, а про газ и газовую трубу , вы о чём? Газификация Алтайского края , да рак на горе быстрее свистнет!