"Газпром газораспределение Барнаул" возглавил новый генеральный директор

Алексей Алексеенко сменил Евгения Григоренко, который ушел на повышение в Томск

16 июня 2025, 12:05, ИА Амител

"Газпром газораспределение Барнаул" / Фото: "Яндекс.Карты"

Генеральный директор сменился в главной газовой компании Алтайского края – "Газпром газораспределение Барнаул" ("ГГБ"). Новым руководителем вместо Евгения Григоренко, ушедшего на повышение, назначили Алексея Алексеенко. Об этом сообщает "Толк".

Согласно данным единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ), гендиректор в компании сменился 10 июня. По информации источников, назначения произошли 6 июня.

Ранее Алексеенко был заместителем генерального директора по экономике. Как уточняет "Толк", в "Газпром газораспределение Барнаул" он работает с 2011 года. Трудовую деятельность в компании начал в качестве специалиста планово-экономического отдела, затем продвинулся по карьерной лестнице до заместителя, а теперь занял должность руководителя.

Евгений Григоренко, занимавший пост гендиректора в Барнауле с 2022 года, возглавит "Газпром газораспределение Сибирь" в Томске. Эти сведения он подтвердил изданию. Ожидается, что 17 июня состоится его официальное представление.

Напомним, 2 октября 2024 года Григоренко стал депутатом Алтайского краевого Заксобрания. В разные годы он работал в ОАО "Алтайгазпром", ОАО "Газпром газораспределение Барнаул", АО "Газпром газораспределение Барнаул", а также в отделе по газификации комитета по энергоресурсам и газификации администрации Барнаула. С 2015 по 2016 год был генеральным директором ООО "Барнаул Газ-Сервис", а с 2020-го по 2022-й – заместителем министра строительства и ЖКХ Алтайского края.