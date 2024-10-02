Состав АКЗС пополнил "газовый" депутат Евгений Григоренко

Теперь все кресла в парламенте заняты

02 октября 2024, 09:55, Александра Черданцева

Евгений Григоренко / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Алтайское краевое Заксобрание на сессии 2 октября признало полномочия нового, 68-го депутата. Им по итогам выборов 8 сентября 2024 года стал Евгений Григоренко.

Григоренко – гендиректор компании "Газпром газораспределение Барнаул", занял этот пост в 2022 году. Ему 38 лет, имеет два высших образования ("Теплогазоснабжение и вентиляция" и "Финансы и кредит"). В разные годы работал в ОАО "Алтайгазпром", ОАО "Газпром газораспределение Барнаул", АО "Газпром газораспределение Барнаул", а также в отделе по газификации комитета по энергоресурсам и газификации администрации Барнаула. С 2015 по 2016 год был гендиректором ООО "Барнаул Газ-Сервис", а с 2020-го по 2022-й – замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края.

На выборы шел от партии "Единая Россия" и набрал 52,93%, или 3656 голосов. Вместе с ним за депутатский мандат боролись Оксана Молодых ("Справедливая Россия – За правду", 16,71%), Игорь Странцов ("Новые люди", 8,12%), Анна Юферева (ЛДПР, 8,11%), Владимир Гуляев ("Коммунисты России", 7,5%) и Матиас Дениц (КПРФ, 5,68%).

Вакантным место в парламенте стало после того, как единоросса Ивана Нифонтова назначили министром спорта.