Состав АКЗС пополнил "газовый" депутат Евгений Григоренко
Теперь все кресла в парламенте заняты
02 октября 2024, 09:55, Александра Черданцева
Алтайское краевое Заксобрание на сессии 2 октября признало полномочия нового, 68-го депутата. Им по итогам выборов 8 сентября 2024 года стал Евгений Григоренко.
Григоренко – гендиректор компании "Газпром газораспределение Барнаул", занял этот пост в 2022 году. Ему 38 лет, имеет два высших образования ("Теплогазоснабжение и вентиляция" и "Финансы и кредит"). В разные годы работал в ОАО "Алтайгазпром", ОАО "Газпром газораспределение Барнаул", АО "Газпром газораспределение Барнаул", а также в отделе по газификации комитета по энергоресурсам и газификации администрации Барнаула. С 2015 по 2016 год был гендиректором ООО "Барнаул Газ-Сервис", а с 2020-го по 2022-й – замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края.
На выборы шел от партии "Единая Россия" и набрал 52,93%, или 3656 голосов. Вместе с ним за депутатский мандат боролись Оксана Молодых ("Справедливая Россия – За правду", 16,71%), Игорь Странцов ("Новые люди", 8,12%), Анна Юферева (ЛДПР, 8,11%), Владимир Гуляев ("Коммунисты России", 7,5%) и Матиас Дениц (КПРФ, 5,68%).
Вакантным место в парламенте стало после того, как единоросса Ивана Нифонтова назначили министром спорта.
10:01:09 02-10-2024
Обожаю вот такие истории трудовых карьер. Генеральный директор, замминистра, генеральный директор, депутат
12:14:08 02-10-2024
Гость (10:01:09 02-10-2024) Обожаю вот такие истории трудовых карьер. Генеральный директ... А по вашему забулдыга из подворотни - депутат норм карьера? Или кухарка- депутат?
13:05:25 02-10-2024
Нормально он двигался по службе с низов после института до сего момента, так что не наговаривайте)
14:51:37 02-10-2024
гость (13:05:25 02-10-2024) Нормально он двигался по службе с низов после института до с... Ну таких примеров масса, Шеломенцев тот-же или Бессарабов. Тоже всё сами, с низов.
А остальные просто не на столько сообразительные
05:11:49 03-10-2024
Повезло 21 округу теперь догазификацию всех домов, оставшихся с печным отоплением, проведут за 5 минут, или слабо?