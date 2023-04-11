"Газпром" расширил программу газификации Алтайского края на пять населенных пунктов

Всего до 2025 года газ получат 9474 домовладения. На новый вид отопления переведут 37 котельных

11 апреля 2023, 20:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером о расширении программы газификации Алтайского края. Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, газ появится дополнительно еще в пяти населенных пунктов.

Напомним, что в 2020 году власти Алтайского края и "Газпром" подписали соглашение по созданию инфраструктуры в юго-западной части региона. В реализацию плана компания собирается вложить 60 млрд рублей.

Она предполагает постройку девяти межпоселковых газопроводов, которые должны соединить уже газифицированные районы. Также запланированы две большие ветки от ребрихинской ГРС до Славгорода и Рубцовска. Все это позволит получить газ жителям 21 населенного пункта — к нему смогут подключить 27 местных котельных.

Теперь программа расширена. Теперь речь идет о 26 населенных пунктах, которые обеспечат газом за счет строительства 36 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Условия для этого создадут в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах. В последних трех муниципалитетах газ появится впервые.

Всего до 2025 года газ получат 9474 домовладения. На новый вид отопления переведут 37 котельных, а тепло от них получат в том числе агропромышленные предприятия, заводы в Зональном и Целинном районах.