Догнать и перегнать. Как реализуется программа догазификации в Алтайском крае

По состоянию на начало 2023 года, в план-график включено свыше 58 тысяч домовладений

08 февраля 2023, 07:19, ИА Амител

Фото: Олег Укладов

Программа догазификации в Алтайском крае на 2023 год будет значительно активизирована, об этом заявил гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко на пресс-конференции, прошедшей 6 февраля. По словам Григоренко, значительный объём работ был проделан в прошлом году. Так, газопроводы-вводы были доведены до 10 375 земельных участков, а техническая возможность для газификации появилась у 21 086 домовладений. Планы на 2023 год у "Газпром газораспределение Барнаул" ещё более амбициозные: речь идёт о 36 647 домовладениях. Подробности – в материале amic.ru.

Скорректированные показатели

Программа догазификации в России стартовала с апреля 2021 года по поручению президента Владимира Путина. Под этим термином подразумевается подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населённых пунктах бесплатно для жителей. При этом газификация непосредственно домовладения финансируется жителями самостоятельно.

По словам Григоренко, в 2021 году совместно с муниципалитетами в крае было посчитано потенциальное число домовладений, которые могли воспользоваться программой догазификации. Их оказалось больше 103 тысяч. Все они в перспективе могли получить голубое топливо. Однако уже осенью 2021 года правительство РФ утвердило новые правила технологического присоединения к сетям газораспределения. После этого список домовладений был скорректирован. В частности, из него исключили все домовладения, расположенные в границах СНТ, которые не входят в населённые пункты. Догазификация распространяется только на те СНТ, которые находятся в границах газифицированного населённого пункта. Газовые сети строятся бесплатно до границ таких СНТ, а внутри работы уже выполняют участники товарищества за свой счёт, объяснил Евгений Григоренко.

Ещё одним важным критерием для участия в программе догазификации стало наличие права собственности на дом и земельный участок. В противном случае заявитель мог получить отказ. В итоге летом 2022 года был составлен план-график, который подразумевал догазификацию 58 110 домовладений в 106 населённых пунктах Алтайского края.

Отметим, по состоянию на 5 февраля 2023 года от жителей края было принято в работу с полным пакетом документов 25 739 заявок, из них 96% уже переведены в договоры. По ним ведётся проектирование и строительство газовых сетей до границ земельных участков. Уже выполнено 4261 подключение, сообщил гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул".

«Догазификация как механизм подключения домовладений к газоснабжению в уже газифицированных населённых пунктах объявлена бессрочной. Приём заявок продолжается. А значит, ещё больше жителей Алтайского края получат совершенно другой уровень удобства и комфорта", – подчеркнул Евгений Григоренко.

Что нужно для участия в программе догазификации

Для обеспечения технической возможности газификации домовладений также ведётся строительство внутрипоселковых сетей. На конец 2022 года техническая возможность газификации создана для 21 086 домовладений. В рамках действующих договоров построены газовые сети до границ более чем 10 тысяч земельных участков.

Как рассказал Григоренко, для выполнения работ по догазификации в Алтайском крае требуется строительство внутрипоселковых сетей большой протяжённости. Для этого в 2022 году были проведены дополнительные подготовительные инженерные работы, без которых невозможно проектирование сетей. Это также отразилось на скорости газификации в прошлом году. Однако если брать абсолютные показатели, то Алтайский край входит в число регионов-лидеров как по фактически выполненным работам, так и заявленным планам. Свою роль играет и тот факт, что в крае газификация началась только с 1995 года, а часть субъектов голубое топливо получили ещё в советское время.

Напомним, что догазификация носит заявительный характер. Для этого необходимо подать заявку на портале Единого оператора газификации и прикрепить копии документов: паспорта, права собственности на дом и землю, ИНН и СНИЛС. Также можно обратиться через портал госуслуг, в МФЦ или клиентские центры "Газпром газораспределение Барнаул".

При этом собственник за свой счёт должен построить газовые сети в границах участка, сделать разводку в доме, приобрести и смонтировать газовое оборудование. По соглашению с одним из банков имеется программа льготного кредитования по ставке 3,25% для проведения проектных, монтажных работ внутридомового газопровода и покупки газового оборудования.

В Алтайском крае действуют меры поддержки для отдельных категорий граждан, которые позволяют почти полностью компенсировать затраты на строительство газовых сетей в границах участка и приобретение бытового газового оборудования. К числу льготников относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны; вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; граждане, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; труженики тыла; инвалиды I и II групп. Кроме того, расходы на подключение к природному газу компенсируют малоимущим гражданам и семьям, а также тем, кому присвоен статус "дети войны", и находящимся в трудной жизненной ситуации. В зависимости от категории собственникам домов, подключившим газ после 20 апреля 2021 года, предусмотрена компенсация 50, 75 и 100% от понесённых на внутридомовую газификацию затрат в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Не забываем о газификации

Параллельно с программой догазификации в Алтайском крае активно реализуют и газификацию региона. Очередное соглашение с большим "Газпромом" рассчитано на 2021-2025 годы. В частности, на 2023 год запланировано начало строительства пяти межпоселковых газопроводов общей протяжённостью более 250 км, срок ввода объектов в эксплуатацию – 2025 год. Строительство объектов будет идти на территории Тюменцевского, Зонального, Топчихинского, Целинного и Алтайского районов. Параллельно со строительством будут идти проектно-изыскательские работы по распределительным газопроводам в 17 населённых пунктах.

Согласно документу, за пять лет "Газпром" построит 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода, а также проложит межпоселковые газопроводы для газификации Ярового и 21 населённого пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском районах края. Впервые будут газифицированы Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Целинный районы. Планируется подача газа крупным предприятиям пищевой и сельскохозяйственной промышленности, теплоэнергетики. Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа 3 тысяч домовладений, 27 котельных и предприятий.

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