Гигабайты стали валютой. T2 обновила программу обмена неиспользованного трафика

Теперь их тоже можно обменивать на предложения партнеров

04 октября 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KTY6U

Девушка в такси со смартфоном и кофе / Фото: пресс-служба T2

T2 продолжает играть по другим правилам, выходя за рамки привычного. Оператор модернизирует программу "Минуты – новая валюта", позволяя клиентам обменивать неизрасходованные гигабайты своего тарифа на выгодные предложения партнеров. Опция будет доступна не только для абонентов T2.

Т2, сменив название, продолжает задавать тренды мобильной связи. Теперь можно обменивать не только оставшиеся минуты пакета, но и гигабайты.

Клиенты смогут обменивать "валюту" на интересные предложения:

кофе и завтраки во "Вкусно – и точка" и у других партнеров;

такси в сервисе "Яндекс Go"*;

топливо в приложении "Турбо".

Также в центре обмена есть доступ к популярным онлайн-сервисам, таким как "Яндекс 360", "Где мои дети", Prosto*, GPT*, антивирус PRO32* и безлимитный интернет на соцсети в роуминге. Выбор предложений зависит от региона. Клиенты Т2 по-прежнему смогут обменять "валюту" на скидки на мобильные устройства, гаджеты и фильмы на Wink*.

Впервые такую возможность предоставят тем, кто не является абонентом оператора. Пользователи подписки MiXX*, не подключенные к T2, смогут ежемесячно копить гигабайты и обменивать их на разные предложения в центре обмена.

"Впервые мы запустили обмен минут в апреле 2021 года. За все время существования программы наши абоненты обменяли 7 млрд минут на скидки, кино, кофе, билеты в музеи и мерч Tele2. На протяжении трех лет мы непрерывно работаем над расширением центра обмена и пополняем его новыми предложениями. Запуск обмена гигабайтов является новым этапом развития нашей идеи", – говорит директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.По его словам, при составлении списка предложений приоритет остается за релевантностью для клиентов. Т2 продолжает следовать своей стратегии lifestyle enabler*, что подразумевает стремление стать партнером абонентов по образу жизни. Для оператора сейчас особенно важно поддерживать стиль жизни клиентов, помогая им в любых ситуациях, начиная с утреннего кофе и заканчивая вечерней поездкой на такси.

* Т2 (Тэ2"); Go ("Гоу"); Prosto ("Просто"); GPT ("ДжиПиТи"); PRO32 ("ПРО32"); Wink ("Винк"); MiXX ("Микс"); lifestyle enabler ("Лайфстайл энейблер").

T2

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