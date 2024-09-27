От "Тик-Тока" до "Одноклассников". Т2 выяснила, что "качают" в алтайской глубинке

Потребляемый трафик оценивали в пяти селах Алтайского края

27 сентября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K66Ez

Базовая станция / Фото: оператор T2

T2 изучила, как жители сел и деревень Алтайского края используют интернет. Связь там появилась благодаря госпрограмме "Устранение цифрового неравенства". Оказалось, что больше всего трафика уходит на TikTok*. Летом интерес к видеосервисам падает примерно на 10%, а люди чаще используют соцсети и мессенджеры.

Т2 изучила, как используют мобильный интернет в пяти селах Алтайского края: Шипицино, Тайна, Тюмень, Голышево и Демино. Они лидируют по объему потребляемого трафика среди небольших населенных пунктов региона.

В прошлом году жители этих сел получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету в стандарте 4G, что позволяет им смотреть видео онлайн в высоком качестве, общаться по видеосвязи и делиться контентом на комфортной скорости.

Жители пяти самых активных сел Алтайского края предпочитают TikTok. В июле на него пришлось 48% всего трафика соцсетей, мессенджеров и видеосервисов. YouTube* занял второе место с 18%, а Telegram* – третье с 17%. За ними следуют "Одноклассники" (6%), WhatsApp* (5%), "ВКонтакте" (4%) и Rutube* (2%).

Летом жители алтайских сел стали меньше времени проводить в TikTok: в июле трафик снизился на 24% по сравнению с январем. При этом выросло использование других сервисов, например, в "Одноклассниках" – в пять раз, в Telegram – на 22%.

В 2023 году в Алтайском крае был реализован проект "Устранение цифрового неравенства". Благодаря чему мобильной связью обеспечили 79 населенных пунктов, где проживает до 500 человек. T2 играет ключевую роль в проекте. Она выступает в качестве эксперта и занимается согласованием проектных решений, разработкой заданий для подрядчиков, планированием архитектуры сети и запуском сетей связи.

* T2 (Тэ2)"; TikTok ("ТикТок"); YouTube ("ЮТуб"); Telegram ("Телеграм"); WhatsApp ("Вотсап"); Rutube ("Рутуб")

T2

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