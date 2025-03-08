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"Где архитектура?" В Барнауле не разрешили строить гараж на важной магистрали

Проект гаражного комплекса рассмотрели на заседании градсовета

08 марта 2025, 06:31, ИА Амител

Проект гаражного комплекса на улице Малахова

Собственник участка в СНТ "Поток" в Барнауле планирует возвести на участке вдоль улицы Малахова новый гаражный комплекс. Его планируют разместить на оживленной территории недалеко от улицы Эмилии Алексеевой. Проект представили 6 марта на заседании градсовета. Архитекторам понравилась концепция здания, но они были удивлены: зачем на таком важном участке строить гараж. Не лучше ли построить что-то более важное для Барнаула?

Каким будет гаражный комплекс?

Участок, на котором планируется стройка, расположен между улицами Германа Титова и Эмилии Алексеевой в границах СНТ. На нем разрешено строить здания общепита, а также дорожного сервиса. За разработку проекта отвечала мастерская Владимира Золотова.

По его словам, на участке возведут двухэтажное здание. На первом планируется разместить гаражи, а на втором – административную часть. Объект будет удален от красной линии и скрыт от непосредственного наблюдения имеющимися зелеными насаждениями. По периметру участка предусмотрено дополнительное озеленение. Подразумевается обустройство прилегающих парковок.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом у архитекторов не было претензий к архитектуре здания. Однако члены градсовета усомнились в целесообразности строительства подобного объекта на одной из самых оживленных магистралей Барнаула.

"Вроде все хорошо, вроде генплан соблюдается, но все равно что-то не так. Не могу понять значение этого объекта в принципе. Гараж там никому не нужен, а автосервис – возможно. Там рядом ГАИ. Архитектура достойная, но градостроительной концепции нет", – высказался о проекте барнаульский предприниматель Евгений Носенко.

С ним согласился архитектор Сергей Шадрин. Он не стал винить Владимира Золотова в том, что его руками был сделан проект. Однако к заказчику у архитектора возникли вопросики.

"Где архитектура? Это же городская магистраль такого уровня. Я тоже ничего не понял. Никакой концепции нет, проекта планировки нет. Ну будем вот такие участки выделять на Малахова и вот этими коробочками застраивать. Эта архитектура, может, достойная для какого-нибудь маленького проезда за лесом", – пояснил Сергей Шадрин.

В итоге проект отправили на доработку.

Барнаул недвижимость архитектура

Комментарии 7

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Гость

07:54:09 08-03-2025

Гаражей не хватает в районе Потока! Все дворы и улицы заставлены автомобилями.

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Гость

10:36:57 08-03-2025

Гость (07:54:09 08-03-2025) Гаражей не хватает в районе Потока! Все дворы и улицы застав...
Так гаражей везде не хватает! Их просто нет, по сравнению с количеством автомобилей. На Потоке не хватает))))) В новостройках давно были?

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Гость

10:21:02 08-03-2025

Гараж там никому не нужен, – высказался о проекте барнаульский предприниматель Евгений Носенко./////// точно гараж там никому не нужен? Если нужен, то достаточно украсить фасад какими-то финтифлюшками , если кого-то смущает минимализм. Говорят, что "архитектуры нет". Какая архитектура у гаража? Ну, можно стилизовать под замок, как у Галкина*. Что касается того, что там и жилой домишка влезет, то под этим предлогом в Барнауле вообще не строят гаражи. Но если их вынести за город, то кому они там сдались?

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Гость

12:23:28 08-03-2025

Гаражи нужны! Перехватывающие парковки нужны! Везде, и в самом-самом Центре. А как вы хотели? Хотите пешеходные зоны - стройте гаражи и парковки, иначе ничего не получится.

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Олег

15:30:52 08-03-2025

А какую архитектуру они от гаражей!? - коробочки им не нравятся. Насмешили.99

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Гостенко

08:31:07 09-03-2025

А не послать ли этих "архитекторов" в одно известное место?

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Гость

22:48:08 09-03-2025

ЗА поликлиникой на Ленина 114 прямо на магистрали УЖЕ стоят гаражи, кооператив, лет 10 как, и ничо

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