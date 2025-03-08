"Где архитектура?" В Барнауле не разрешили строить гараж на важной магистрали
Проект гаражного комплекса рассмотрели на заседании градсовета
08 марта 2025, 06:31, ИА Амител
Собственник участка в СНТ "Поток" в Барнауле планирует возвести на участке вдоль улицы Малахова новый гаражный комплекс. Его планируют разместить на оживленной территории недалеко от улицы Эмилии Алексеевой. Проект представили 6 марта на заседании градсовета. Архитекторам понравилась концепция здания, но они были удивлены: зачем на таком важном участке строить гараж. Не лучше ли построить что-то более важное для Барнаула?
Каким будет гаражный комплекс?
Участок, на котором планируется стройка, расположен между улицами Германа Титова и Эмилии Алексеевой в границах СНТ. На нем разрешено строить здания общепита, а также дорожного сервиса. За разработку проекта отвечала мастерская Владимира Золотова.
По его словам, на участке возведут двухэтажное здание. На первом планируется разместить гаражи, а на втором – административную часть. Объект будет удален от красной линии и скрыт от непосредственного наблюдения имеющимися зелеными насаждениями. По периметру участка предусмотрено дополнительное озеленение. Подразумевается обустройство прилегающих парковок.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом у архитекторов не было претензий к архитектуре здания. Однако члены градсовета усомнились в целесообразности строительства подобного объекта на одной из самых оживленных магистралей Барнаула.
"Вроде все хорошо, вроде генплан соблюдается, но все равно что-то не так. Не могу понять значение этого объекта в принципе. Гараж там никому не нужен, а автосервис – возможно. Там рядом ГАИ. Архитектура достойная, но градостроительной концепции нет", – высказался о проекте барнаульский предприниматель Евгений Носенко.
С ним согласился архитектор Сергей Шадрин. Он не стал винить Владимира Золотова в том, что его руками был сделан проект. Однако к заказчику у архитектора возникли вопросики.
"Где архитектура? Это же городская магистраль такого уровня. Я тоже ничего не понял. Никакой концепции нет, проекта планировки нет. Ну будем вот такие участки выделять на Малахова и вот этими коробочками застраивать. Эта архитектура, может, достойная для какого-нибудь маленького проезда за лесом", – пояснил Сергей Шадрин.
В итоге проект отправили на доработку.
07:54:09 08-03-2025
Гаражей не хватает в районе Потока! Все дворы и улицы заставлены автомобилями.
10:36:57 08-03-2025
Гость (07:54:09 08-03-2025) Гаражей не хватает в районе Потока! Все дворы и улицы застав...
Так гаражей везде не хватает! Их просто нет, по сравнению с количеством автомобилей. На Потоке не хватает))))) В новостройках давно были?
10:21:02 08-03-2025
Гараж там никому не нужен, – высказался о проекте барнаульский предприниматель Евгений Носенко./////// точно гараж там никому не нужен? Если нужен, то достаточно украсить фасад какими-то финтифлюшками , если кого-то смущает минимализм. Говорят, что "архитектуры нет". Какая архитектура у гаража? Ну, можно стилизовать под замок, как у Галкина*. Что касается того, что там и жилой домишка влезет, то под этим предлогом в Барнауле вообще не строят гаражи. Но если их вынести за город, то кому они там сдались?
12:23:28 08-03-2025
Гаражи нужны! Перехватывающие парковки нужны! Везде, и в самом-самом Центре. А как вы хотели? Хотите пешеходные зоны - стройте гаражи и парковки, иначе ничего не получится.
15:30:52 08-03-2025
А какую архитектуру они от гаражей!? - коробочки им не нравятся. Насмешили.99
08:31:07 09-03-2025
А не послать ли этих "архитекторов" в одно известное место?
22:48:08 09-03-2025
ЗА поликлиникой на Ленина 114 прямо на магистрали УЖЕ стоят гаражи, кооператив, лет 10 как, и ничо