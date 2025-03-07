Здание бытового обслуживания построят в Барнауле в районе Солнечной Поляны

Проект рассмотрели на заседании градсовета

07 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Проект здания бытового обслуживания на улице Солнечная Поляна

Здание бытового обслуживания планируют построить в Барнауле по адресу улица Солнечная Поляна, 24в. Сейчас участок, где возведут объект, пустует, а рядом расположено несколько магазинов и пивной бар. Проект здания бытового обслуживания, где планируют ремонтировать автомобили, рассмотрели 6 марта на заседании градсовета.

Каким будет здание?

Площадь участка, где планируют строить объект, составляет около 2400 квадратных метров. На нем расположат здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Высота двухэтажного строения составит почти 9 метров. На первом этаже, предположительно, будут ремонтировать автомобили, а на втором разместят несколько офисов для сотрудников предприятия.

В границах земельного участка запланирована парковка на 11 автомобилей, а также контейнерная площадка. Что касается фасада, то здание обошьют сэндвич-панелями. Подразумевается вечерняя подсветка.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом у членов градсовета не нашлось причин для критики. Например, архитектор Сергей Шадрин уверен, что данный объект только улучшит эту часть Барнаула. На улице Солнечная Поляна за последнее время построили несколько объектов и здание бытового обслуживания "органично впишется в окружающую застройку".

Впрочем, Сергей Шадрин предложил сделать второй выезд с участка, однако это невозможно. Иначе придется переносить остановку общественного транспорта.

В итоге проект единогласно согласовали.