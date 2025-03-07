Здание бытового обслуживания построят в Барнауле в районе Солнечной Поляны
Проект рассмотрели на заседании градсовета
07 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Здание бытового обслуживания планируют построить в Барнауле по адресу улица Солнечная Поляна, 24в. Сейчас участок, где возведут объект, пустует, а рядом расположено несколько магазинов и пивной бар. Проект здания бытового обслуживания, где планируют ремонтировать автомобили, рассмотрели 6 марта на заседании градсовета.
Каким будет здание?
Площадь участка, где планируют строить объект, составляет около 2400 квадратных метров. На нем расположат здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Высота двухэтажного строения составит почти 9 метров. На первом этаже, предположительно, будут ремонтировать автомобили, а на втором разместят несколько офисов для сотрудников предприятия.
В границах земельного участка запланирована парковка на 11 автомобилей, а также контейнерная площадка. Что касается фасада, то здание обошьют сэндвич-панелями. Подразумевается вечерняя подсветка.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом у членов градсовета не нашлось причин для критики. Например, архитектор Сергей Шадрин уверен, что данный объект только улучшит эту часть Барнаула. На улице Солнечная Поляна за последнее время построили несколько объектов и здание бытового обслуживания "органично впишется в окружающую застройку".
Впрочем, Сергей Шадрин предложил сделать второй выезд с участка, однако это невозможно. Иначе придется переносить остановку общественного транспорта.
В итоге проект единогласно согласовали.
09:03:19 07-03-2025
Как интересно, с каких пор ремонт автомобилей стал "бытовым обслуживанием"???
09:25:43 07-03-2025
Гость (09:03:19 07-03-2025) Как интересно, с каких пор ремонт автомобилей стал "бытовым ... Учим матчасть.
ГОСТ Р 57137-2016 "БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. Термины и определения"
09:56:27 07-03-2025
Гость (09:03:19 07-03-2025) Как интересно, с каких пор ремонт автомобилей стал "бытовым ... аквтомобиль не роскош, а средство передвигания из точки А в точку Б.
10:43:59 07-03-2025
А то, что напротив на первых этажах теперь темень будет, это кто учтет? Почему там уже все вырубили, и сваи навинтили без проекта?
13:49:58 07-03-2025
Солнечная поляна, четная сторона, сплошняком автосервисы и гаражи. Вот жильцы еще одному автосервису обрадуются.
15:57:46 07-03-2025
Впору уже называть каким- нибудь "гаражным проездом", а не Солнечной поляной.
22:29:13 07-03-2025
Хаотичная, уродливая, безпорядочная застройка Солнечной поляны продолжается, при этом вырубили все деревья и кусты, а как красиво было зимой когда деревья покрывались инием, а летом зелёная стена из деревьев нависала над дорогой...
Изуродовали мою родную улицу... одни пивнухи и уродские ангары которым место в промзоне...
Деньги и прибыли от нарезки земельки решают всё...
19:41:07 08-03-2025
Невозможно окна открыть летом - на стенах сада неотмываемая. Чем мы дышим, вам вообще наплевать?