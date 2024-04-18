Где и когда можно будет написать Тотальный диктант в Барнауле?

Проверить свои знания можно будет как в очном, так и онлайн-формате

18 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Проверочная работа / Фото: unsplash.com / Unseen Studio

20 апреля Алтайский край в 20-й раз присоединится к международной просветительской акции "Тотальный диктант". Если вы тоже хотите принять в ней участие, у вас есть такая возможность. Однако зарегистрироваться на площадке необходимо заранее. Где будут писать текст Тотального диктанта в Барнауле – читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое Тотальный диктант?

Тотальный диктант – это некоммерческий проект, который вот уже 20 лет реализуется силами неравнодушных любителей русского языка по всему миру. Он дает возможность любому желающему вне зависимости от пола, возраста проверить свои навыки грамотного письма, а также орфографии и пунктуации.

Идея родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета "Глум-клуб" в 2004 году. Эта ежегодная образовательная акция получила большую популярность и со временем переросла в масштабное всемирное событие. Принять участие в нем на условиях полной анонимности может любой желающий.

Авторами текстов являются известные поэты, писатели, философы, журналисты, причем как классики, так и современники. В 2024 году автором стала современная писательница, многократный финалист премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер" Анна Матвеева.

Где в Барнауле можно написать Тотальный диктант?

Написать текст Тотального диктанта можно как в очном формате, придя лично на одну из площадок, так и онлайн. Вне зависимости от выбранного вами варианта зарегистрироваться для участия необходимо заранее. Кстати, мест остается все меньше и некоторые очные площадки уже заполнены.

В Барнауле "Тотальный диктант" будут писать 20 апреля на четырех площадках. Однако в Алтайском филиале РАНХиГС она закрытая: возможность попасть на нее есть у студентов высшего учебного заведения и преподавателей. В другой алтайский вуз – АлтГУ – была возможность записаться, однако на данный момент свободных мест уже не осталось.

Но не стоит расстраиваться, свободные места есть еще на двух площадках: в школе № 125 (ул. Шумакова, 22) и № 96 (ул. Радужная, 97). Здесь можно зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте мероприятия.

Начало – 20 апреля в 15:00. И не забудьте взять с собой паспорт и ручку.

Когда можно будет узнать результаты?

Проверка будет закончена через две недели после акции. Результаты появятся на сайте проекта. Чтобы узнать итог, нужно ввести кодовое слово, указанное на бланке диктанта.

А как можно написать Тотальный диктант онлайн?

Для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. Написать диктант можно будет 20 апреля в период с 08:00 до 22:00 по московскому времени. Окончив работу, не забудьте нажать кнопку "Проверить". Через некоторое время оценка за онлайн-диктант появится в личном кабинете в разделе "События".