Где и когда в Барнауле проголосовать за территории, которые благоустроят в 2025 году?
Решать горожанам, какой уголок Барнаула приведут в порядок в 2025 году
15 марта 2024, 11:55, ИА Амител
Барнаульцы смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
Отметим, Алтайский край и его столица принимают участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства уже в четвертый раз.
С 15 по 17 марта в Барнауле будут работать специальные пункты для голосования. Туда можно прийти и лично сделать свой выбор. А волонтеры на местах расскажут о каждой территории, которые есть в списке, о проекте их благоустройства, а также помогут проголосовать за понравившийся объект.
Всего в списке для голосования - 37 общественных территорий Барнаула. В том числе территория за торговым центром "Европа" (ул. Шумакова, 9). Отметим, она была добавлена после обращения инициативной группы жителей района, которые захотели привести в порядок пустырь за ТЦ.
Добавим, принять участие в голосовании смогут все жители Барнаула и даже подростки в возрасте от 14 лет, получившие паспорт. Детей привлекают к участию в таком мероприятии специально: формируют ответственный подход к городу, в котором они живут. А еще это возможность показать молодым, что их активность очень нужна, важна и к их голосу прислушиваются.
Напомним: всего с 2019 года в Барнауле благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" привели в порядок и благоустроили 17 общественных территорий.Подробнее, как и где можно прийти и проголосовать за любимый уголок города, смотрите в нашей инфографике.
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Добавим, проголосовать за благоустройство какой-либо общественной территории можно также онлайн. Отдать свой голос можно на странице za.gorodsreda.ru – после того, как авторизируетесь через портал "Госуслуги", а также с помощью волонтеров. Онлайн-голосование продлится до 30 апреля.
Всего в этом году в Алтайском крае в список для голосования внесены 182 общественные территории из 41 муниципального образования. Выбрать из них жителям края нужно 55 – их и будут приводить в порядок в 2025 году, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
12:25:40 15-03-2024
Благоустройство... Вот Малахова 116 например. Там двор не чистят-то, ни пешком, ни в авто на проползешь. После предлагаемого "благоустройства" рассказать что будет? Пьянь по лавочкам, крики да вопли по ночам от этой пьяни и срач. И порядок некому наводить, дворников то тож нету.
13:00:48 15-03-2024
Территорию на задворках Европы необходимо благоустроить.
13:11:09 15-03-2024
Всегда же онлайн голосовали, что на этот раз пошло не так? Не нравятся результаты голосования???
13:17:16 15-03-2024
Гость (12:40:52 15-03-2024) Всех агитировали за дистанционное голосование. Но за благоус... всё голосование за благоустройство онлайн до 30 апреля. На участках могут проголосовать те, кто не хочет сам по ссылке перейти
13:52:22 15-03-2024
Гость (13:17:16 15-03-2024) всё голосование за благоустройство онлайн до 30 апреля. На ... А где ссылка?
16:05:36 15-03-2024
Гость (13:52:22 15-03-2024) А где ссылка?... https://22.gorodsreda.ru/
14:13:57 15-03-2024
на площади жукова идет стройка когда закончится тогда и голосовать
14:31:45 15-03-2024
выбрать что то одно? а остальные? то есть, все объекты нуждающиеся в благоустройстве останутся неблагоустроенными? ну круто...!!!