Где и когда в Барнауле проголосовать за территории, которые благоустроят в 2025 году?

Решать горожанам, какой уголок Барнаула приведут в порядок в 2025 году

15 марта 2024, 11:55, ИА Амител

Предварительный проект парка имени Ленина в Барнауле / Фото: barnaul.org

Барнаульцы смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Отметим, Алтайский край и его столица принимают участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства уже в четвертый раз.

С 15 по 17 марта в Барнауле будут работать специальные пункты для голосования. Туда можно прийти и лично сделать свой выбор. А волонтеры на местах расскажут о каждой территории, которые есть в списке, о проекте их благоустройства, а также помогут проголосовать за понравившийся объект.

Всего в списке для голосования - 37 общественных территорий Барнаула. В том числе территория за торговым центром "Европа" (ул. Шумакова, 9). Отметим, она была добавлена после обращения инициативной группы жителей района, которые захотели привести в порядок пустырь за ТЦ.

Добавим, принять участие в голосовании смогут все жители Барнаула и даже подростки в возрасте от 14 лет, получившие паспорт. Детей привлекают к участию в таком мероприятии специально: формируют ответственный подход к городу, в котором они живут. А еще это возможность показать молодым, что их активность очень нужна, важна и к их голосу прислушиваются.

Напомним: всего с 2019 года в Барнауле благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" привели в порядок и благоустроили 17 общественных территорий.Подробнее, как и где можно прийти и проголосовать за любимый уголок города, смотрите в нашей инфографике.

Чтобы увеличить картинку, нажмите на нее.

Добавим, проголосовать за благоустройство какой-либо общественной территории можно также онлайн. Отдать свой голос можно на странице za.gorodsreda.ru – после того, как авторизируетесь через портал "Госуслуги", а также с помощью волонтеров. Онлайн-голосование продлится до 30 апреля.

Всего в этом году в Алтайском крае в список для голосования внесены 182 общественные территории из 41 муниципального образования. Выбрать из них жителям края нужно 55 – их и будут приводить в порядок в 2025 году, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.