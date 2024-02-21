В Барнауле за депутатами закрепят территории, претендующие на благоустройство

Власти города обсудили подготовку к онлайн-голосованию за благоустройство общественных территорий в 2025 году

21 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Благоустроенная территория / Фото: unsplash.com

В Барнауле онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году пройдет в марте и апреле этого года, жителям на выбор предложат 37 территорий, сообщает мэрия.

"Также барнаульцы смогут проголосовать за понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка им. В.И. Ленина", – подчеркнули власти.

В этом году в проведении голосования будут активно помогать волонтеры, набор которых продолжается в настоящее время. Главные их цели: сообщать жителям о возможности участия в голосовании и рассказывать о территориях, за которые можно отдать голос.

"Курировать каждую территорию, принимающую участие в голосовании, будут депутаты Барнаульской городской Думы. Это позволит проводить информационную работу среди населения, чтобы объяснить важность участия в голосовании", – рассказали в мэрии.

Напомним, всего с 2019 года в городе преобразилось 17 территорий. Первый замглавы Барнаула Андрей Федоров указал, что за эти годы онлайн-голосование стало очень популярным среди населения, потому что жители видят, как преображаются общественные территории.