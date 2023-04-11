Где и когда в Барнауле пройдёт Зелёный Марафон Сбера

В 2023 году забег состоится в 60 городах России

11 апреля 2023, 10:05, ИА Амител

Зелёный Марафон / Фото: Сбер

Уже 10-й по счёту Зелёный Марафон Сбера пройдёт в субботу, 20 мая. Участие в забеге примут десятки тысяч бегунов в 60 городах страны – это будет одно из самых массовых спортивных мероприятий в России.

В Барнауле Зелёный Марафон пройдёт в парке "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128). Здесь будут дистанция на 4,2 км, детский и инклюзивный забеги на 420 м, скандинавская ходьба на 1,3 км. Жители соседней Республики Алтай выйдут на старт в Горно-Алтайске, в районе сквера им. Г. И. Чорос-Гуркина.

В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. В программе – дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), 10 км (включая отдельный зачёт для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км.

Гости Зелёного Марафона смогут не только поболеть и посмотреть, но и сами станут участниками спортивных, развлекательных и концертных мероприятий.

Забег, как и всегда, будет ещё и благотворительным. В 2023 году соревнования проводят совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона.

"Нашему Зелёному Марафону исполняется 10 лет. Мы запустили его в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, чтобы развивать в нашем банке и по всей стране интерес людей к здоровому образу жизни и ответственному отношению к природе. За эти годы частью спортивного, благотворительного и экологического праздника стали сотни тысяч россиян. В этом году мы проводим забег вместе с фондом "Вклад в будущее". На собранные средства мы высадим тысячи деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбер", – прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он пригласил атлетов-любителей, профессионалов, болельщиков, родителей и детей принять участие в Зелёном Марафоне, который станет одним из самых ярких и масштабных событий этого мая.

Пройти регистрацию уже сейчас можно на сайте забега. Кстати, сайт работает с применением сертификатов НУЦ Минцифры России.