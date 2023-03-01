Где и когда в марте 2023 года могут произойти разрушительные землетрясения?

Ученый, предсказавший землетрясение в Турции, предупредил, что беда может прийти и в Россию

01 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: ТАСС

В марте на Земле может случиться ещё одно страшное землетрясение. Такой прогноз нидерландского сейсмолога Франка Хугербитса передаёт "РГ". Учёный даже назвал страны, где может случиться следующая катастрофа. Примечательно, что именно Хугербитс предсказал разрушительное землетрясение в Турции всего за несколько дней до трагедии.

О том, где и когда сейсмолог предсказывает следующие землетрясения, – в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Когда в мире могут произойти следующие крупные землетрясения? С 3 по 7 марта. Такие даты указаны в сообщении, которое опубликовал научный институт SSGEOS (Solar System Geometry Survey), где работает Хугербитс. По словам учёного, к стихийному бедствию могут привести опасные сближения планет, которые ожидаются 2 и 5 марта. Землетрясения, согласно прогнозу, могут быть очень мощными: магнитудой не менее 8,5.

2 В каких странах могут случиться землетрясения? Всего Франк Хугербитс назвал 12 точек Земли, где есть высокая вероятность землетрясения в ближайшее время. Это юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки.

3 Правда ли, что землетрясение может произойти в России? Если верить Хугербитсу, то да. Россия есть в его списке: по прогнозу сейсмолога, мощное землетрясение может обрушиться на Курильские острова.

4 Кто такой Франк Хугербитс, который предрекает миру новые землетрясения? Франк Хугербитс – исследователь-сейсмолог из Нидерландов, который работает в научной организации SSGEOS – Исследовательском институте отслеживания геометрии взаимодействия небесных тел и его влияния на сейсмическую активность. Мировой знаменитостью Хугербитс стал в феврале 2023-го, когда предсказал разрушительное землетрясение в Турции. 2 февраля он выступил от имени своего института и дал прогноз по сейсмической обстановке в мире. Тогда учёный заявил, что активностей следует ждать в ближайшие дни. "Рост сейсмической активности может проявиться в период с 4 по 6 февраля, скорее всего, с подземными толчками средней или высокой шестибалльной магнитуды", – сказал тогда Хугербитс. На следующий день сейсмолог конкретизировал прогноз. В своём Twitter он предупредил несколько стран, включая Турцию. "Рано или поздно землетрясение магнитудой примерно 7,5 произойдёт в этом регионе (Южная и Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан)", – написал Хугербитс. А 6 февраля Турцию накрыло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. Стихийное бедствие привело к катастрофическим последствиям. После этого сейсмологи зафиксировали почти 10 тысяч афтершоков. А 28 февраля в стране произошло ещё одно землетрясение: магнитуда составила 4,0.



Всего от разрушений в Турции погибли более 40 тысяч человек. От подземных толчков также пострадала и Сирия, где около 6 тысяч погибших. После этого Хугербитс стал известен на весь мир. Его пророческий твит набрал более 50 млн просмотров. Поэтому его новый прогноз тоже воспринимают всерьёз.

5 Как Хугербитс предсказал землетрясения в Турции и Сирии? Хугербитс составляет прогнозы, анализируя взаимное расположение небесных тел в Солнечной системе. Такой метод называют планетарной геометрией. Сторонники этого подхода считают, что все планеты и спутники воздействуют друг на друга гравитацией, вызывая приливные силы. По мнению тех, кто занимается планетарной геометрией, определённые взаимодействия небесных объектов могут вызывать землетрясения. Многие учёные критикуют этот метод и считают, что он не имеет ничего общего с наукой. Эта теория вообще была не слишком популярна в обществе. Но после того как прогноз Хугербитса сбылся, о планетарной геометрии заговорили более серьёзно.