"Где люди?" Эксперт о дефиците кадров, зарплатах и соискателях, не готовых перерабатывать

До 500 кандидатов отсматривают рекрутеры, чтобы найти одного сотрудника

29 мая 2025, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFGddfQt

На дефицит кадров сегодня жалуются все. И на это есть ряд объективных причин, говорит руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева. Одна из них – в "рабочий возраст" вступило поколение, которое родилось в 90-е годы и было малочисленным. Поэтому борьба за кадры среди работодателей идет изощренная – и не только "гонкой зарплат". "Впервые наблюдаю такую ситуацию за все 27 лет, что нахожусь в профессии", – отмечает специалист. Чтобы подобрать сотрудника, рекрутерам приходится пересмотреть от 300 до 500 кандидатов. Жанна Крамарева рассказала, откуда у них такой кадровый "банк". Кстати, соискатель тоже изменился. Это раньше он был ответственный, с минимальными запросами, готовый к любым переработкам. Сейчас отчаявшиеся работодатели рассматривают и 70-летних претендентов. А молодые, кстати, все чаще идут в рабочие профессии: и престиж их стал выше, и уровень зарплат кое-где превышает доходы топ-менеджеров в офисах. В общем, интересно живем.

Кто в "Переговорке"



Жанна Крамарева, родилась в Барнауле, окончила АлтГУ, исторический факультет. С 1998 года занимается подбором кадров – от младших офисных сотрудников до топ-менеджеров по СФО и РФ. Руководитель Консультационного кадрового агентства "Жираф". Карьерный консультант.

02:11 "Где люди?" Жанна Крамарева говорит, что впервые наблюдает такую ситуацию на рынке труда за все 27 лет, что работает в рекрутинге.

04:03 "Гонка зарплат, но не только". На какие "ухищрения" идут предприятия, чтобы привлечь специалистов.

05:28 Как менялся уровень зарплат. "В 2021-м бухгалтер получал 50 тысяч. А в 2023-м – 70 тысяч недостаточно".

08:10 "Идея легких денег отошла". Почему среди молодежи растет популярность рабочих профессий. И где в этой сфере можно зарабатывать больше 200 тысяч рублей.

09:45 "Иногда 500" – порой именно столько резюме приходится изучить, чтобы подобрать одного сотрудника для компании.

12:13 "Это раньше кандидат был с минимальными запросами и готов на переработки". О том, как сегодня изменились трудовые взаимоотношения между работодателем и соискателем.

13:45 "Может. Хочет. Совместимость и безопасность". Критерии, по которым рекрутеры оценивают соискателей.

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18:37 Об удаленке, ее плюсах и подводных камнях, которые не учитывают работники.

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