НОВОСТИПереговорка

"Где люди?" Эксперт о дефиците кадров, зарплатах и соискателях, не готовых перерабатывать

До 500 кандидатов отсматривают рекрутеры, чтобы найти одного сотрудника

29 мая 2025, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFGddfQt

На дефицит кадров сегодня жалуются все. И на это есть ряд объективных причин, говорит руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева. Одна из них – в "рабочий возраст" вступило поколение, которое родилось в 90-е годы и было малочисленным. Поэтому борьба за кадры среди работодателей идет изощренная – и не только "гонкой зарплат". "Впервые наблюдаю такую ситуацию за все 27 лет, что нахожусь в профессии", – отмечает специалист. Чтобы подобрать сотрудника, рекрутерам приходится пересмотреть от 300 до 500 кандидатов. Жанна Крамарева рассказала, откуда у них такой кадровый "банк". Кстати, соискатель тоже изменился. Это раньше он был ответственный, с минимальными запросами, готовый к любым переработкам. Сейчас отчаявшиеся работодатели рассматривают и 70-летних претендентов. А молодые, кстати, все чаще идут в рабочие профессии: и престиж их стал выше, и уровень зарплат кое-где превышает доходы топ-менеджеров в офисах. В общем, интересно живем.

Кто в "Переговорке" 

Жанна Крамарева, родилась в Барнауле, окончила АлтГУ, исторический факультет. С 1998 года занимается подбором кадров – от младших офисных сотрудников до топ-менеджеров по СФО и РФ. Руководитель Консультационного кадрового агентства "Жираф". Карьерный консультант.  

02:11 "Где люди?" Жанна Крамарева говорит, что впервые наблюдает такую ситуацию на рынке труда за все 27 лет, что работает в рекрутинге.

04:03 "Гонка зарплат, но не только". На какие "ухищрения" идут предприятия, чтобы привлечь специалистов.

05:28 Как менялся уровень зарплат. "В 2021-м бухгалтер получал 50 тысяч. А в 2023-м – 70 тысяч недостаточно".

08:10 "Идея легких денег отошла". Почему среди молодежи растет популярность рабочих профессий. И где в этой сфере можно зарабатывать больше 200 тысяч рублей.

09:45 "Иногда 500" – порой именно столько резюме приходится изучить, чтобы подобрать одного сотрудника для компании.

12:13 "Это раньше кандидат был с минимальными запросами и готов на переработки". О том, как сегодня изменились трудовые взаимоотношения между работодателем и соискателем.

13:45 "Может. Хочет. Совместимость и безопасность". Критерии, по которым рекрутеры оценивают соискателей.

16:15 Как часто ошибаются рекрутеры, подбирая кандидатов на вакансию?

18:37 Об удаленке, ее плюсах и подводных камнях, которые не учитывают работники.

21:21 О возрастных ограничениях. Правда ли, что соискателя в возрасте "после 45" никто не возьмет?

23:11 "Мы хантим". Каких специалистов переманивают компании чаще всего друг у друга?

24:18 "Сотрудник нужен вчера". Как быстро рекрутинговые агентства закрывают вакансии заказчика и что они для этого делают?

 ООО "ККА "ЖИРАФ"

Рынок труда не будет таким же, как раньше. Эксперт о дефиците кадров, безработице и кому стоит менять работу

Основные сюрпризы после весны-2022 всех ждут осенью. По мнению Жанны Крамаревой, кризисом текущую ситуацию назвать нельзя — происходят слишком глобальные перемены. С таким мы ещё не сталкивались
НОВОСТИПереговорка

Комментарии 38

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Гость

09:49:02 29-05-2025

Историк занимается подбором кадров? Ну-ну...

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гость

22:48:10 02-06-2025

Гость (09:49:02 29-05-2025) Историк занимается подбором кадров? Ну-ну... ... Открою тайну, сотрудник ОК тоже, очень сильно навряд ли, сможет проверить знания и квалификацию инженера или экономиста. Для этого существует собеседование с непосредственным руководителем и испытательный срок.

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Дюша

09:58:39 29-05-2025

Надо встречаться с соискателем, а не резюме перелистывать.

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Гость

12:09:36 29-05-2025

Дюша (09:58:39 29-05-2025) Надо встречаться с соискателем, а не резюме перелистывать. ... Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тобой встречаться? Руководители, мастера занятые люди. Эйчары помогают им не тратить время на подобную пену

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Гость

16:20:53 29-05-2025

Гость (12:09:36 29-05-2025) Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тоб... Так сразу в объявлениях надо писать, что сменившие 1или2, 3,5,6...10 мест не должны искать работу вообще. Эйчары (без спецобразования, как выясняется) их отфутболят.

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Гость

06:24:42 30-05-2025

Гость (16:20:53 29-05-2025) Так сразу в объявлениях надо писать, что сменившие 1или2, 3,... А у нас в стране все по специальности работают? У нас девчонка-кадровик за 5 лет работы каких только клоунов не видела.

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Гость

16:04:09 30-05-2025

Гость (16:20:53 29-05-2025) Так сразу в объявлениях надо писать, что сменившие 1или2, 3,... вы думаете там за 20+ лет ни одного обучения не было?

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Серж

18:31:56 29-05-2025

Гость (12:09:36 29-05-2025) Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тоб... Пена у тебя в голове а это люди. Как известно рыба ищет где глубже а человек где лучше.

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Гость

06:25:31 30-05-2025

Серж (18:31:56 29-05-2025) Пена у тебя в голове а это люди. Как известно рыба ищет где ... Прикинь, а работодатель ищет достойного кандидата, а не вялоперетекающий планктон

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Гость

16:59:03 30-05-2025

Гость (06:25:31 30-05-2025) Прикинь, а работодатель ищет достойного кандидата, а не вяло... барыга????

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Тоже со стажем

22:43:59 02-06-2025

Гость (06:25:31 30-05-2025) Прикинь, а работодатель ищет достойного кандидата, а не вяло... Прикинь, а работник с образованием и опытом работы и без ВП ищет вменяемого работодателя.

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Гость

14:16:43 30-05-2025

Гость (12:09:36 29-05-2025) Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тоб... А как их не менять. Приходишь договариваемся о зарплате и обязанностях. Даже года не проходит и Ву Аля! Ты должен делать все, говоришь о повышении зарплаты раз, два, вроде понимают но не подымают.идешь в отпуск и Ву Аля! Ты на новом месте работы.(Если тебя не слышат а лиш диктуют условия ) Не стоит там задерживается.

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Гость

16:21:06 30-05-2025

Гость (12:09:36 29-05-2025) Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тоб... работникам то платить надо за выполненную работу представляешь? чел за тарелку супа работать просто не хочет и 6 барыг до этого момента хотели чтобы он за суп работал и за доброе слово

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Гость

10:07:44 29-05-2025

- "Иногда 500" – порой именно столько резюме приходится изучить, чтобы подобрать одного сотрудника для компании." Перелопатить 500 соискателей! Спина не заболит? У меня 250 кустов картошки, это ужас, чтобы получить 120 ведер картошки.

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Гость

10:17:51 29-05-2025

Жанна Крамарева, родилась в Барнауле, окончила АлтГУ, исторический факультет. С 1998 года занимается подбором кадров
---
сама не по специальности работает,и удивляется,что кадров нет

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Гость

10:40:43 29-05-2025

Что ж вы такие агрессивные? в 98 году когда она начинала не учили на рекрутеров, не было такой специальности, да даже психологов готовил только АГУ и то узкопрофильных.

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Гость

12:12:18 29-05-2025

За последние 20 лет ни разу не помогли обращения в подобные организации, работают сами для себя…

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Константин

21:03:15 01-06-2025

Гость (12:12:18 29-05-2025) За последние 20 лет ни разу не помогли обращения в подобные ... Помогли вам избавиться от лишних денег или просто от денег

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гость

22:53:33 02-06-2025

Константин (21:03:15 01-06-2025) Помогли вам избавиться от лишних денег или просто от денег... Кадровому агенству платит Работодатель за поиск сотрудника, а не соискатель. Ну и платит по факту подбора, а не за поиск. Так что мимо Константин, не зачёт.

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Константин

15:51:40 29-05-2025

Два знакомых сварщика с НАКСом III уровня не могут найти работу на выезде 150 на руки
По сути на руки выходит 110 .. 120
Сестра знакомого не может работу бухгалтера найти за 65 на руки на пятидневку
Всем нужно 24/7 на удаленке или жить на работе и то не всегда 65 получается на руки
Поэтому по факту как никто не платил, так и не платят.

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Андрей

18:30:46 29-05-2025

Константин (15:51:40 29-05-2025) Два знакомых сварщика с НАКСом III уровня не могут найти раб... Вот и получается,что кадровикам приходит запрос, найти специалиста и что бы дёшево :), а в этом и трудность.

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Соискатель

16:58:14 29-05-2025

Ни разу агентства не помогли. Все трудоустройства через знакомых. Опыт 20 лет, работодатели крутят носом, где дефицит?

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Дучч

17:49:36 29-05-2025

Работать надо на себя, даже не работать,, работа,, от слова раб. Нужно зарабатывать.

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Гость

18:00:21 29-05-2025

Дучч (17:49:36 29-05-2025) Работать надо на себя, даже не работать,, работа,, от слова ... У слова зарабатывать корень тот же, раб. Выдыхай.

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Гость

16:21:35 01-06-2025

Дучч (17:49:36 29-05-2025) Работать надо на себя, даже не работать,, работа,, от слова ... Вот когда с мамкиной шеи слезешь,тогда будешь умничать.

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Гость

19:54:54 29-05-2025

Сейчас работодатели хотят канарейку за копейку, чтобы пела и плясала. А главное чтобы за три копейки и желательно неофициально. Работать за всех которых уволили. Понятно, что многофункциональность удобно, как и работа в режиме многозадачности. Но нужно ценить таких работников, а не по принципу кто везёт, на том и ездят. Не любят платить работодатели, не ценят и не уважают сотрудников, даже с большими знаниями и опытом.

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Гость

21:02:49 29-05-2025

Гость (19:54:54 29-05-2025) Сейчас работодатели хотят канарейку за копейку, чтобы пела и... Все правильно, работодатели живут в своем мире и не каждый может оперативно подстроиться под рынок труда, кто ценит своих сотрудников, у того и проблем с кадрами нет

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Гость

17:03:54 30-05-2025

Гость (19:54:54 29-05-2025) Сейчас работодатели хотят канарейку за копейку, чтобы пела и... в принципе желание канарейку за копейку это слабое место работодателя получается. Аферист с мозгами умеющий зубы заговаривать легко может получить с пяти шести таких канареечников неплохие деньги. Если придумает как использовать это. А то что придумает и кинет это 100% и поделом. На ждадину не нужен нож ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь..

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Влад

00:10:03 30-05-2025

Просто рабы готовые работать 24/7 "за еду" закончились. Люди начали понимать, что работать нужно для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы работать. А многие работодатели этого ещё не поняли, и пока не поймут у них будут проблемы с кадрами.

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Ева

00:12:57 30-05-2025

Так всё нет больше рабов. А вы думали ваши менеджеры управленцы дочки и сыночки все вытянут, вот теперь плачьте дальше. Специалистам надо платить! Не кто больше просто так ваше карыто не повезет

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Сергей

00:38:42 30-05-2025

Гость (12:09:36 29-05-2025) Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тоб... Так если работодатель поет красиво. А по факту это лажа. Не неслыхала?

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Ник

01:49:13 30-05-2025

Я- радиомонтажник, работу менял часто и буду продолжать это делать, т.к. сейчас большой спрос на эту специальность! З/п предлагают не плохую и буквально переманивают на другие места! Так чего теряться?!? Это "офисный планктон" сейчас никому не нужен!!! А человек с руками и головой сейчас востребован и получает не плохие деньги!!!

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Дарина

02:22:45 30-05-2025

Опять ещё набрала оборот чёрная оплата труда, самозанятых садят в офисы, оформление по ГПХ.. Да кто на такое пойдёт?

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Константин

10:09:08 30-05-2025

По количеству минусов работника агентства заняты поиском персонала

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Гость

12:05:08 30-05-2025

Константин (10:09:08 30-05-2025) По количеству минусов работника агентства заняты поиском пер... Поздравляю, шарик, ты балбес!

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Константин

12:56:49 30-05-2025

Гость (12:05:08 30-05-2025) Поздравляю, шарик, ты балбес!... Правда глаза колет ? А что сами на нормальную работу не устроитесь ?

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Артемий.

12:07:18 30-05-2025

Вранье почти все, очередной вброс на вентилятор. Работодатели просто охренели за последние 27 лет. Нормативами не пользуются. Правовые акты ? Что это? Нет не слышал про такое. В крупных федеральных компаниях от РЖД до пятерочки перегибы. Такие как 2 часа переработать бесплатно, остаться на учет за бесплатно, еще и недоздачу вешают на кассиров. А в вышеуказанном предприятии люди вообще работают по пятницам ,за бесплатно, пишут за свой счет и выходят на работу. Естественно сотрудник, грамотный специалист ,инженер, или товаровед с опытом в свои 45 лет этого терпеть не будет. Поэтому опытные сотрудники в России не нужны! Кто нужен? Безотказное дурачье и терпилы. Пол страны считают достижением и плюсом предприятия ,,вовремя платим зарплату,,( раз в месяц, и то через месяц работы) это обязанность предприятия платить ЗП работнику а не плюс.
Систему нужно ломать ! Средний класс должен стать более социально защищенным. Не может обеспечить собственник компании стабильность бизнеса, и нормальные условия труда . Значит сам встает за станок и работает 6/1 по 15 часов.
Как сделать выдать больше полномочий трудовой инспекции.
ТИ нужна как орган контроля. И куда сможет простой работяга обратиться за бесплатной юридической консультацией, и за помощью. А что имеем сейчас девочку которая принимает заявления и раздает визитки юр. компаний.

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Мимонепроходящий

17:02:00 30-05-2025

"В 2021-м бухгалтер получал 50 тысяч. А в 2023-м – 70 тысяч недостаточно".

Между прочим, 70 тыр - это по заверениям нашего премьера средняя по РФ, а никакая ни запредельная. Тоже мне, осчастливили средней зарплатой...

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