"Где люди?" Эксперт о дефиците кадров, зарплатах и соискателях, не готовых перерабатывать
До 500 кандидатов отсматривают рекрутеры, чтобы найти одного сотрудника
29 мая 2025, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFGddfQt
На дефицит кадров сегодня жалуются все. И на это есть ряд объективных причин, говорит руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева. Одна из них – в "рабочий возраст" вступило поколение, которое родилось в 90-е годы и было малочисленным. Поэтому борьба за кадры среди работодателей идет изощренная – и не только "гонкой зарплат". "Впервые наблюдаю такую ситуацию за все 27 лет, что нахожусь в профессии", – отмечает специалист. Чтобы подобрать сотрудника, рекрутерам приходится пересмотреть от 300 до 500 кандидатов. Жанна Крамарева рассказала, откуда у них такой кадровый "банк". Кстати, соискатель тоже изменился. Это раньше он был ответственный, с минимальными запросами, готовый к любым переработкам. Сейчас отчаявшиеся работодатели рассматривают и 70-летних претендентов. А молодые, кстати, все чаще идут в рабочие профессии: и престиж их стал выше, и уровень зарплат кое-где превышает доходы топ-менеджеров в офисах. В общем, интересно живем.
Кто в "Переговорке"
Жанна Крамарева, родилась в Барнауле, окончила АлтГУ, исторический факультет. С 1998 года занимается подбором кадров – от младших офисных сотрудников до топ-менеджеров по СФО и РФ. Руководитель Консультационного кадрового агентства "Жираф". Карьерный консультант.
02:11 "Где люди?" Жанна Крамарева говорит, что впервые наблюдает такую ситуацию на рынке труда за все 27 лет, что работает в рекрутинге.
04:03 "Гонка зарплат, но не только". На какие "ухищрения" идут предприятия, чтобы привлечь специалистов.
05:28 Как менялся уровень зарплат. "В 2021-м бухгалтер получал 50 тысяч. А в 2023-м – 70 тысяч недостаточно".
08:10 "Идея легких денег отошла". Почему среди молодежи растет популярность рабочих профессий. И где в этой сфере можно зарабатывать больше 200 тысяч рублей.
09:45 "Иногда 500" – порой именно столько резюме приходится изучить, чтобы подобрать одного сотрудника для компании.
12:13 "Это раньше кандидат был с минимальными запросами и готов на переработки". О том, как сегодня изменились трудовые взаимоотношения между работодателем и соискателем.
13:45 "Может. Хочет. Совместимость и безопасность". Критерии, по которым рекрутеры оценивают соискателей.
16:15 Как часто ошибаются рекрутеры, подбирая кандидатов на вакансию?
18:37 Об удаленке, ее плюсах и подводных камнях, которые не учитывают работники.
21:21 О возрастных ограничениях. Правда ли, что соискателя в возрасте "после 45" никто не возьмет?
23:11 "Мы хантим". Каких специалистов переманивают компании чаще всего друг у друга?
24:18 "Сотрудник нужен вчера". Как быстро рекрутинговые агентства закрывают вакансии заказчика и что они для этого делают?
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09:49:02 29-05-2025
Историк занимается подбором кадров? Ну-ну...
22:48:10 02-06-2025
Гость (09:49:02 29-05-2025) Историк занимается подбором кадров? Ну-ну... ... Открою тайну, сотрудник ОК тоже, очень сильно навряд ли, сможет проверить знания и квалификацию инженера или экономиста. Для этого существует собеседование с непосредственным руководителем и испытательный срок.
09:58:39 29-05-2025
Надо встречаться с соискателем, а не резюме перелистывать.
12:09:36 29-05-2025
Дюша (09:58:39 29-05-2025) Надо встречаться с соискателем, а не резюме перелистывать. ... Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тобой встречаться? Руководители, мастера занятые люди. Эйчары помогают им не тратить время на подобную пену
16:20:53 29-05-2025
Гость (12:09:36 29-05-2025) Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тоб... Так сразу в объявлениях надо писать, что сменившие 1или2, 3,5,6...10 мест не должны искать работу вообще. Эйчары (без спецобразования, как выясняется) их отфутболят.
06:24:42 30-05-2025
Гость (16:20:53 29-05-2025) Так сразу в объявлениях надо писать, что сменившие 1или2, 3,... А у нас в стране все по специальности работают? У нас девчонка-кадровик за 5 лет работы каких только клоунов не видела.
16:04:09 30-05-2025
Гость (16:20:53 29-05-2025) Так сразу в объявлениях надо писать, что сменившие 1или2, 3,... вы думаете там за 20+ лет ни одного обучения не было?
18:31:56 29-05-2025
Гость (12:09:36 29-05-2025) Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тоб... Пена у тебя в голове а это люди. Как известно рыба ищет где глубже а человек где лучше.
06:25:31 30-05-2025
Серж (18:31:56 29-05-2025) Пена у тебя в голове а это люди. Как известно рыба ищет где ... Прикинь, а работодатель ищет достойного кандидата, а не вялоперетекающий планктон
16:59:03 30-05-2025
Гость (06:25:31 30-05-2025) Прикинь, а работодатель ищет достойного кандидата, а не вяло... барыга????
22:43:59 02-06-2025
Гость (06:25:31 30-05-2025) Прикинь, а работодатель ищет достойного кандидата, а не вяло... Прикинь, а работник с образованием и опытом работы и без ВП ищет вменяемого работодателя.
14:16:43 30-05-2025
Гость (12:09:36 29-05-2025) Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тоб... А как их не менять. Приходишь договариваемся о зарплате и обязанностях. Даже года не проходит и Ву Аля! Ты должен делать все, говоришь о повышении зарплаты раз, два, вроде понимают но не подымают.идешь в отпуск и Ву Аля! Ты на новом месте работы.(Если тебя не слышат а лиш диктуют условия ) Не стоит там задерживается.
16:21:06 30-05-2025
Гость (12:09:36 29-05-2025) Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тоб... работникам то платить надо за выполненную работу представляешь? чел за тарелку супа работать просто не хочет и 6 барыг до этого момента хотели чтобы он за суп работал и за доброе слово
10:07:44 29-05-2025
- "Иногда 500" – порой именно столько резюме приходится изучить, чтобы подобрать одного сотрудника для компании." Перелопатить 500 соискателей! Спина не заболит? У меня 250 кустов картошки, это ужас, чтобы получить 120 ведер картошки.
10:17:51 29-05-2025
Жанна Крамарева, родилась в Барнауле, окончила АлтГУ, исторический факультет. С 1998 года занимается подбором кадров
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сама не по специальности работает,и удивляется,что кадров нет
10:40:43 29-05-2025
Что ж вы такие агрессивные? в 98 году когда она начинала не учили на рекрутеров, не было такой специальности, да даже психологов готовил только АГУ и то узкопрофильных.
12:12:18 29-05-2025
За последние 20 лет ни разу не помогли обращения в подобные организации, работают сами для себя…
21:03:15 01-06-2025
Гость (12:12:18 29-05-2025) За последние 20 лет ни разу не помогли обращения в подобные ... Помогли вам избавиться от лишних денег или просто от денег
22:53:33 02-06-2025
Константин (21:03:15 01-06-2025) Помогли вам избавиться от лишних денег или просто от денег... Кадровому агенству платит Работодатель за поиск сотрудника, а не соискатель. Ну и платит по факту подбора, а не за поиск. Так что мимо Константин, не зачёт.
15:51:40 29-05-2025
Два знакомых сварщика с НАКСом III уровня не могут найти работу на выезде 150 на руки
По сути на руки выходит 110 .. 120
Сестра знакомого не может работу бухгалтера найти за 65 на руки на пятидневку
Всем нужно 24/7 на удаленке или жить на работе и то не всегда 65 получается на руки
Поэтому по факту как никто не платил, так и не платят.
18:30:46 29-05-2025
Константин (15:51:40 29-05-2025) Два знакомых сварщика с НАКСом III уровня не могут найти раб... Вот и получается,что кадровикам приходит запрос, найти специалиста и что бы дёшево :), а в этом и трудность.
16:58:14 29-05-2025
Ни разу агентства не помогли. Все трудоустройства через знакомых. Опыт 20 лет, работодатели крутят носом, где дефицит?
17:49:36 29-05-2025
Работать надо на себя, даже не работать,, работа,, от слова раб. Нужно зарабатывать.
18:00:21 29-05-2025
Дучч (17:49:36 29-05-2025) Работать надо на себя, даже не работать,, работа,, от слова ... У слова зарабатывать корень тот же, раб. Выдыхай.
16:21:35 01-06-2025
Дучч (17:49:36 29-05-2025) Работать надо на себя, даже не работать,, работа,, от слова ... Вот когда с мамкиной шеи слезешь,тогда будешь умничать.
19:54:54 29-05-2025
Сейчас работодатели хотят канарейку за копейку, чтобы пела и плясала. А главное чтобы за три копейки и желательно неофициально. Работать за всех которых уволили. Понятно, что многофункциональность удобно, как и работа в режиме многозадачности. Но нужно ценить таких работников, а не по принципу кто везёт, на том и ездят. Не любят платить работодатели, не ценят и не уважают сотрудников, даже с большими знаниями и опытом.
21:02:49 29-05-2025
Гость (19:54:54 29-05-2025) Сейчас работодатели хотят канарейку за копейку, чтобы пела и... Все правильно, работодатели живут в своем мире и не каждый может оперативно подстроиться под рынок труда, кто ценит своих сотрудников, у того и проблем с кадрами нет
17:03:54 30-05-2025
Гость (19:54:54 29-05-2025) Сейчас работодатели хотят канарейку за копейку, чтобы пела и... в принципе желание канарейку за копейку это слабое место работодателя получается. Аферист с мозгами умеющий зубы заговаривать легко может получить с пяти шести таких канареечников неплохие деньги. Если придумает как использовать это. А то что придумает и кинет это 100% и поделом. На ждадину не нужен нож ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь..
00:10:03 30-05-2025
Просто рабы готовые работать 24/7 "за еду" закончились. Люди начали понимать, что работать нужно для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы работать. А многие работодатели этого ещё не поняли, и пока не поймут у них будут проблемы с кадрами.
00:12:57 30-05-2025
Так всё нет больше рабов. А вы думали ваши менеджеры управленцы дочки и сыночки все вытянут, вот теперь плачьте дальше. Специалистам надо платить! Не кто больше просто так ваше карыто не повезет
00:38:42 30-05-2025
Гость (12:09:36 29-05-2025) Если у тебя за год 5-6 мест работы сменилось, то смысл с тоб... Так если работодатель поет красиво. А по факту это лажа. Не неслыхала?
01:49:13 30-05-2025
Я- радиомонтажник, работу менял часто и буду продолжать это делать, т.к. сейчас большой спрос на эту специальность! З/п предлагают не плохую и буквально переманивают на другие места! Так чего теряться?!? Это "офисный планктон" сейчас никому не нужен!!! А человек с руками и головой сейчас востребован и получает не плохие деньги!!!
02:22:45 30-05-2025
Опять ещё набрала оборот чёрная оплата труда, самозанятых садят в офисы, оформление по ГПХ.. Да кто на такое пойдёт?
10:09:08 30-05-2025
По количеству минусов работника агентства заняты поиском персонала
12:05:08 30-05-2025
Константин (10:09:08 30-05-2025) По количеству минусов работника агентства заняты поиском пер... Поздравляю, шарик, ты балбес!
12:56:49 30-05-2025
Гость (12:05:08 30-05-2025) Поздравляю, шарик, ты балбес!... Правда глаза колет ? А что сами на нормальную работу не устроитесь ?
12:07:18 30-05-2025
Вранье почти все, очередной вброс на вентилятор. Работодатели просто охренели за последние 27 лет. Нормативами не пользуются. Правовые акты ? Что это? Нет не слышал про такое. В крупных федеральных компаниях от РЖД до пятерочки перегибы. Такие как 2 часа переработать бесплатно, остаться на учет за бесплатно, еще и недоздачу вешают на кассиров. А в вышеуказанном предприятии люди вообще работают по пятницам ,за бесплатно, пишут за свой счет и выходят на работу. Естественно сотрудник, грамотный специалист ,инженер, или товаровед с опытом в свои 45 лет этого терпеть не будет. Поэтому опытные сотрудники в России не нужны! Кто нужен? Безотказное дурачье и терпилы. Пол страны считают достижением и плюсом предприятия ,,вовремя платим зарплату,,( раз в месяц, и то через месяц работы) это обязанность предприятия платить ЗП работнику а не плюс.
Систему нужно ломать ! Средний класс должен стать более социально защищенным. Не может обеспечить собственник компании стабильность бизнеса, и нормальные условия труда . Значит сам встает за станок и работает 6/1 по 15 часов.
Как сделать выдать больше полномочий трудовой инспекции.
ТИ нужна как орган контроля. И куда сможет простой работяга обратиться за бесплатной юридической консультацией, и за помощью. А что имеем сейчас девочку которая принимает заявления и раздает визитки юр. компаний.
17:02:00 30-05-2025
"В 2021-м бухгалтер получал 50 тысяч. А в 2023-м – 70 тысяч недостаточно".
Между прочим, 70 тыр - это по заверениям нашего премьера средняя по РФ, а никакая ни запредельная. Тоже мне, осчастливили средней зарплатой...